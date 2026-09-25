Angola: L'INAMET prévoit des précipitations supérieures à la normale dans le nord et sur le littoral du pays

Luanda — L'Institut national de météorologie et de géophysique (INAMET) prévoit, d'octobre à décembre de cette année, des précipitations supérieures à la normale dans les provinces de Cabinda, Zaire, Icolo e Bengo, Bengo, Luanda, Uíge, Cuanza-Norte, Cuanza-Sul, Malanje, Lunda-Norte, Lunda-Sul et Benguela.

Selon les prévisions pour la saison des pluies 2026/2027, transmises ce jeudi à l'ANGOP, des précipitations supérieures à la moyenne climatologique sont également attendues dans le nord-ouest des provinces de Namibe et de Huambo, ainsi que dans le nord de la province de Bié.

L'institut prévoit des précipitations inférieures à la moyenne dans les provinces de Cunene, Cubango et Cuando, ainsi que dans le sud des provinces de Moxico et de Moxico-Leste.

Il prévoit par ailleurs des précipitations proches de la moyenne climatologique dans une grande partie des provinces de Huíla et de Moxico-Leste, dans le sud de Namibe et de Bié, dans le nord de Moxico, dans le sud-est de Huambo et à l'extrême nord de Cubango.

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Pour la période allant de janvier à mars 2027, des précipitations supérieures à la normale sont attendues à Cabinda, Zaïre, Bengo, Luanda, Icolo e Bengo, Benguela, dans l'ouest des provinces de Uíge, Cuanza-Norte, Cuanza-Sul et Huíla, dans le nord et l'est de Namibe ainsi qu'à l'extrême sud-ouest de Huambo.

Dans les provinces de Lunda-Sud, Moxico, Moxico Leste, Cuando, ainsi que dans une grande partie du Cunene et du Cubango, l'est de la Lunda-Nord et l'extrême nord-est du Bié, des précipitations inférieures à la normale sont prévues pour le premier trimestre 2027.

Le document ajoute qu'au cours de cette même période, des précipitations proches de la normale sont attendues dans les provinces de Malanje, Bié, Huambo, Uíge, l'ouest de la Lunda-Nord, l'est du Cuanza-Nord, du Cuanza-Sud et de la Huíla, le sud-ouest du Namibe, ainsi que l'extrême nord-ouest du Cubango et du Cunene.

L'organisme avertit que l'impact de précipitations supérieures ou inférieures à la normale pourrait varier en fonction de leur répartition au cours de la période concernée.