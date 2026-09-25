Angola: Appel à la mise en place urgente de mesures de prévention des catastrophes naturelles

Saurimo — Le gouverneur de la province de Lunda-Sul, Gildo Matias, a lancé un appel, mercredi à Saurimo, à la mise en place urgente de mécanismes préventifs afin de faire face aux situations causées par les catastrophes naturelles pendant la saison des pluies.

Au terme d'une réunion d'évaluation du Conseil provincial du Service de la Protection Civile et des Pompiers (SPCB), le gouvernant a recommandé aux organismes compétents d'agir vite pour limiter les dégâts suite aux fortes précipitations qui s'abattent dans la région.

À cet effet, il a insisté sur la nécessité d'une coordination entre les services compétents, afin que chaque acteur assume pleinement sa responsabilité et son rôle dans l'intérêt de la protection de la population.

Il a par ailleurs exprimé son inquiétude quant aux services météorologiques, en raison de l'absence de stations de surveillance, notamment dans les sièges municipales.

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Les précipitations, du 15 août 2025 au 15 mai 2026, ont causé huit décès et sept blessés dans toute la province.

Au cours de cette même période, 468 habitations ont été détruites, dont 225 inondées, plongeant ainsi 5 055 personnes dans des conditions très précaires.

La saison des pluies 2026/2027 a débuté officiellement le 15 août et se terminera le 15 mai 2027.