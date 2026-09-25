Angola: Le gouvernement réitère son engagement à réinstaller les familles sinistrées de Benguela

Benguela — Le gouverneur de la province de Benguela, Manuel Nunes Júnior, a réaffirmé ce jeudi l'engagement de l'exécutif angolais à poursuivre les efforts de réinstallation des familles touchées par les crues de la rivière Cavaco.

Manuel Nunes Júnior s'exprimait à Benguela, au terme d'une journée de travail de la Commission nationale de protection civile, qui a fait le point sur l'aide apportée aux sinistrés.

Le responsable a souligné l'évolution positive du processus de construction de nouveaux logements.

Dans le même ordre d'idées, il a indiqué que la situation dans les centres d'accueil avait connu une évolution significative. « Sur les quelque 16 000 familles initialement accueillies dans les différents centres, il n'en reste aujourd'hui qu'environ un millier, la majorité ayant déjà été réinstallée », a-t-il souligné.

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Le processus de construction de nouveaux logements pour les familles sinistrées se poursuit, et les contraintes existantes devraient être surmontées grâce à la coordination entre les différentes entités impliquées, a-t-il précisé.

Concernant la remise en état des habitations touchées dans les différents quartiers, le gouverneur a indiqué que certains travaux étaient déjà en cours, notamment dans le quartier de Calomanga, où l'on a pu observer des maisons dont les murs sont en construction.

Au cours de la visite, la délégation a participé à une réunion de travail et s'est rendue sur les sites de construction des nouveaux logements destinés aux familles sinistrées, avant de visiter les centres d'accueil du nouveau campement.

Après la visite du nouveau campement, des véhicules ont été remis pour soutenir les équipes travaillant sur place, notamment celles chargées de la coordination et du poste médical.