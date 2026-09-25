Afrique: Handball - Le pays candidat à l'organisation du Championnat d'Afrique féminin 2028

Luanda — L'Angola a officiellement soumis à la Confédération africaine de handball (CAHB) sa candidature pour l'organisation du Championnat d'Afrique des nations féminin de handball 2028, a annoncé le président de la Fédération angolaise de handball (FAAND), José do Amaral « Maninho ».

Le dirigeant sportif s'exprimait ce jeudi à Luanda lors de la présentation du 47e Championnat d'Afrique des clubs champions, que la capitale accueillera du 5 au 14 octobre prochain.

« Je tiens à profiter de cette occasion pour annoncer que nous avons déposé notre candidature auprès de la CAHB. L'acceptation ne dépend plus de nous », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que l'Angola avait également présenté un plan de construction de nouveaux gymnases dans d'autres provinces, ce qui, selon lui, pourrait favoriser l'attribution future de compétitions internationales au pays par la confédération.

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L'Angola est le tenant du titre africain féminin et compte 16 trophées dans cette compétition. En novembre prochain, l'équipe nationale se rendra en Tunisie pour défendre son titre.

Le pays a déjà accueilli le Championnat d'Afrique féminin à deux reprises. En 2008, la compétition (masculine et féminine) s'était déroulée dans les provinces de Luanda, Benguela et Huambo.

En 2016, seule Luanda avait accueilli l'événement, qui s'était tenu au Pavillon omnisports de Kilamba.