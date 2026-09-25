Sénégal: Agro-alimentaire, agro-industrie et enseignement scientifique - Le Fonds islamique de relance investit 600 millions de FCFA

Le Fonds islamique de relance (Fir), filiale du Fonsis, a procédé le mardi 22 septembre à la formalisation d'un investissement global de 600 millions FCFA au profit de quatre entreprises sénégalaises : agro industries du Nord (Ain), Mintou Rassoul, Bassari Baobab et l'École scientifique internationale d'excellence (Esiex). Selon un communiqué de presse, ces investissements en fonds propres permettront de moderniser les outils de production, d'accroître les capacités de stockage et d'approvisionnement et d'équiper de nouvelles infrastructures éducatives. Les quatre structures sont implantées à Saint-Louis, Tambacounda, Dakar et Keur Massar.

Dans la vallée du fleuve Sénégal, le Fir investit dans deux entreprises de la filière riz. Implantée à Ross Béthio, Agro Industries du Nord (Ain) transforme du riz paddy au sein d'une unité disposant d'une capacité de décorticage de trois tonnes par heure. L'entreprise installera des équipements solaires et augmentera ses capacités de stockage afin de mieux sécuriser son approvisionnement.

Mintou Rassoul, basée dans la région de Saint-Louis, produit, transforme et commercialise du riz blanc et du riz étuvé, ainsi que des sous-produits issus de la transformation. La modernisation de son unité doit permettre d'améliorer la qualité de sa production et d'en accroître les volumes.

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À travers ces deux investissements, le Fir contribue à accroître la production et la transformation locales du riz, à soutenir l'emploi dans la vallée du fleuve Sénégal et à développer l'offre locale face aux importations.

À Tambacounda, le Fir investit dans Bassari Baobab, entreprise qui valorise des produits agroforestiers locaux, principalement le baobab, le bissap et le gingembre, commercialisés sous les marques Zahra et Mouna.

L'investissement porte sur la mise à niveau de ses espaces de production et de stockage ainsi que sur la modernisation de ses équipements. Soixante personnes travaillent actuellement au sein de l'entreprise, en majorité des femmes. Cette opération participe à l'objectif du Fir de rendre ses solutions de financement accessibles aux Pme sur l'ensemble du territoire national.

Dans le secteur de l'éducation, renseigne la même source, le Fir accompagne l'École scientifique internationale d'excellence (Esiex), basée à Dakar et créée en 2019 au sein du Groupe Supdeco. L'établissement dispense un enseignement du secondaire aux classes préparatoires et prépare ses élèves aux concours des grandes écoles d'ingénieurs. L'investissement porte sur l'équipement d'un nouveau campus qui sera basé à Keur Massar, le développement de ses laboratoires et l'acquisition de matériel dédié à l'enseignement scientifique.

Abdoul Aziz SY, Pdg du Groupe Supdeco, souligne l'enjeu de la formation scientifique : « Former davantage de scientifiques est un enjeu stratégique pour le Sénégal. Grâce au financement du Fir nous renforçons nos laboratoires, améliorons les conditions d'apprentissage de nos élèves et préparons l'ouverture d'un second lycée à Keur Massar. Cet investissement contribue à former les ingénieurs, médecins et chercheurs dont notre pays aura besoin dans les années à venir. ».

Adramé Ndione, Directeur du Fir précise : « Le Fir finance des entreprises de secteurs et de profils différents. Nous voulons rendre nos solutions de financement accessibles aux Pme partout au Sénégal, au plus près de leurs activités et de leurs besoins. »

Babacar Gning, Directeur Général du Fonsis, met l'accent sur la portée de ces investissements : « En parfaite synergie avec la Vision Sénégal 2050, le Fonsis demeure fidèle à sa mission envers les Pme et Pmi : concevoir et déployer des instruments financiers innovants et flexibles, capables de renforcer leur résilience et de libérer leur plein potentiel. Avec cet investissement, le montant global des investissements réalisés par le Fonds islamique de relance (Fir) -- en fonds propres et en prêt Moudharaba -- atteint désormais 7,5 milliards de FCFA. Ce cap confirme sa pertinence et son efficacité comme instrument de relance en faveur d'une économie sénégalaise plus résiliente et résolument tournée vers l'avenir. ».