Sénégal: Tivaouane - Les conditions 'presque réunies' pour une rentrée scolaire réussie (Préfet)

Tivaouane — Toutes les conditions sont "pratiquement" réunies pour une rentrée scolaire 2026-2027 réussie dans le département de Tivaouane (ouest), a assuré le préfet Abou Sow

Il s'exprimait mercredi à l'issue d'une réunion du comité départemental de développement (CDD), consacré à la préparation de l'année scolaire.

La rencontre s'est tenue en présence des responsables de l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF), des chefs d'établissement, de représentants du corps enseignant, des collectivités territoriales et des services déconcentrés de l'État.

Le chef de l'exécutif départemental a dit souhaiter que l'année scolaire 2027-2028 s'inscrive dans la continuité de 2025-2026, marquée, selon lui, par des résultats qui côtoient l'excellence.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'IEF a enregistré un taux d'admission au Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) de 89,93 % en 2026, contre 72,40 % en 2025 et 57,42 % en 2024, selon les données présentées par l'inspecteur Issa Ndior.

Le taux de réussite au Brevet de fin d'études élémentaires et moyennes (BFEM) était de l'ordre de 79,49 %. Le baccalauréat affiche un taux de 65,71 %.

"Ces résultats constituent un acquis qu'il faut consolider", a dit le préfet, appelant les acteurs de l'éducation à poursuivre leurs efforts pour maintenir cette dynamique.

L'état des lieux dressé lors de cette rencontre a toutefois mis en exergue un déficit en personnel, avec un besoin de quatre éducateurs au préscolaire, 46 enseignants à l'élémentaire et neuf professeurs au moyen, notamment dans les disciplines scientifiques.

Du point de vue des infrastructures et du mobilier scolaire, l'hivernage a affecté 24 salles de classe, un bloc d'hygiène et deux blocs administratifs, là où le manque de tables-bancs est accru à 367 au préscolaire, 11.710 à l'élémentaire et 258 au moyen.

Après réparation du matériel récupérable, les besoins d'acquisition sont évalués à 289 tables-bancs au préscolaire et 5.455 à l'élémentaire.

Pour améliorer les performances scolaires, l'IEF prévoit de renforcer le suivi et l'encadrement des enseignants, de poursuivre les formations en didactique bilingue dans le cadre du Modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal et de multiplier les tournées de suivi dans les établissements.

Le préfet a, par ailleurs, appelé les collectivités territoriales et les communautés à se mobiliser davantage pour la propreté, l'entretien et la réhabilitation des établissements scolaires, ainsi que pour la disponibilité des fournitures scolaires.

La rentrée des enseignants et du personnel administratif est fixée au 5 octobre 2026, tandis que les élèves sont attendus le 7 octobre, avec un objectif de démarrage effectif des enseignements dès le premier jour de classe.