Angola: Le pays défend son leadership national dans les processus de consolidation de la paix

New York — L'Angola a défendu, jeudi, son leadership national dans les processus de consolidation de la paix, avec un soutien international adapté aux priorités et aux capacités de chaque État.

Cette position a été exprimée par le ministre des Relations Extérieures, Téte António, lors de la réunion ministérielle de la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies, placée sous le thème « L'appropriation nationale en pratique : renforcer les institutions étatiques inclusives grâce au soutien international à la consolidation de la paix ».

Cette réunion, convoquée par le Royaume du Maroc, en tant que Président de la Consolidation de la paix, en collaboration avec les vice-présidents que sont le Bangladesh, le Brésil, la Croatie et l'Allemagne, était consacrée au renforcement de l'appropriation nationale dans les processus de consolidation de la paix.

La rencontre visait à promouvoir des institutions étatiques inclusives, résilientes et responsables, ainsi qu'à garantir que le soutien international soit guidé par les priorités nationales, respecte la souveraineté des États et contribue au renforcement des capacités institutionnelles, à la cohésion sociale et à la prévention des conflits.

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Dans son discours, Téte António a estimé que le thème de la réunion ministérielle, « L'appropriation nationale en pratique », n'était pas une simple affirmation abstraite pour l'Angola.

La trajectoire de réconciliation nationale, de reconstruction institutionnelle et de consolidation démocratique du pays, après des décennies de conflit interne, témoigne à elle seule de ce qui peut être accompli lorsqu'un État assume la direction souveraine de son propre processus de paix, soutenu, mais jamais remplacé, par la communauté internationale.

Le ministre des Relations Extérieures a observé que les résolutions de l'Examen de 2025 de l'Architecture de consolidation de la paix définissent clairement l'appropriation nationale comme la pierre angulaire d'une paix durable.

En ce sens, il a déclaré que l'Angola souscrit à cette vision et appelle à sa traduction en modalités concrètes de partenariat.

Il a soutenu que le soutien extérieur est le bienvenu lorsqu'il est guidé par la demande nationale, ancré dans les priorités souveraines de l'État et conçu pour renforcer les capacités locales, et non pour les contourner.

Évoquant les éléments qui devraient guider cette approche, il a souligné trois piliers indissociables : l'appropriation politique, l'appropriation institutionnelle et l'appropriation financière.

Il a estimé qu'il ne suffit pas aux gouvernements de définir des priorités pour la paix si leurs institutions n'ont pas les capacités techniques et financières nécessaires pour les mettre en oeuvre.

De même, il a affirmé que le financement international ne produit des résultats durables que s'il est intégré aux systèmes nationaux, renforce la responsabilité envers les citoyens et s'inscrit dans une vision à long terme.

Téte António a également plaidé pour une véritable appropriation nationale, avec la participation des femmes, des jeunes, des autorités locales et de la société civile aux processus de consolidation de la paix.

À cet égard, il a considéré que toute consolidation de la paix excluant les femmes, les jeunes, les autorités locales et la société civile est vouée à l'échec, car le contrat social ne devient solide que lorsque tous les secteurs de la société se reconnaissent comme co-artisans de la paix.

Le ministre a également déclaré que l'expérience africaine démontre que les solutions doivent être contextualisées et complétées par un soutien financier solide et prévisible.

Dans ce contexte, il a exhorté les partenaires multilatéraux, les institutions financières internationales et le secteur privé à renforcer leur engagement en faveur d'un financement intégré de la paix et du développement, axé sur les priorités nationales.

Téte António a réaffirmé l'engagement de l'Angola envers les principes et le mandat de la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies.

Il a soutenu que le multilatéralisme, lorsqu'il repose sur le respect de la souveraineté, une véritable solidarité et la responsabilité collective, constitue la seule voie vers une paix durable.

En conclusion de son discours, le ministre des Relations Extérieures a exprimé l'espoir que la réunion déboucherait sur des engagements concrets et que ces engagements se traduiraient par des actions tangibles pour les populations vivant dans des sociétés fragiles.

Commission de consolidation de la paix

La Commission de consolidation de la paix des Nations Unies est un organe intergouvernemental créé en 2005 dans le cadre de la réforme de l'architecture de consolidation de la paix des Nations Unies.

Elle réunit les États membres, les entités des Nations Unies, les organisations régionales et sous-régionales, les institutions financières internationales et d'autres partenaires, afin de soutenir les efforts nationaux de prévention des conflits et de consolidation de la

Son rôle est de rassembler les différents acteurs impliqués dans les processus de paix et de promouvoir des réponses internationales cohérentes et durables, adaptées aux réalités nationales.

La réunion ministérielle de jeudi s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés pour renforcer l'architecture de consolidation de la paix des Nations Unies et mettre en oeuvre les recommandations issues de l'examen mené en 2025.