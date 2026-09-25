Angola: Le pays réaffirme son engagement en faveur d'un développement inclusif

New York — L'Angola a réaffirmé, mercredi à New York, son engagement en faveur d'un développement inclusif, durable, participatif et mesurable, qui place la personne humaine au coeur des politiques publiques.

Cette réaffirmation a été faite par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Marcy Lopes, lors d'une réunion sur le droit au développement, en marge du débat général de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui s'est ouverte mardi.

Le ministre a déclaré que, quarante ans après l'adoption de la Déclaration des Nations Unies (1986), le droit au développement demeure un cadre essentiel pour relever les défis de notre époque.

« Au cours de ces quatre décennies, le droit au développement a contribué à affirmer une conception plus large du développement, non seulement comme croissance économique, mais aussi comme un processus centré sur la personne humaine, sur la dignité, sur la participation et sur la répartition équitable des fruits du progrès », a-t-il souligné.

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Il a indiqué que cette vision a contribué à façonner l'Agenda 2030 et les Objectifs de développement durable, renforçant le lien entre développement, droits humains, égalité et coopération internationale.

Pour l'Angola, a-t-il précisé, cette approche se traduit dans ses politiques nationales, la Constitution de la République érigeant en priorités d'État la promotion du bien-être, la réduction des inégalités, l'éradication de la pauvreté et le développement durable.

Le gouvernant a ajouté que le Plan national de développement 2023-2027, mis en oeuvre par des instruments annuels de planification et de suivi, traduit ces priorités en programmes, actions et indicateurs mesurables.

« Au deuxième trimestre 2026, 650 actions ont été recensées, contribuant à 203 priorités, soit 71,48 % des priorités prévues, tandis que 400 indicateurs restent sous suivi », a-t-il expliqué, tout en précisant que le véritable sens du droit au développement se mesure à l'aune de ses résultats concrets dans la vie des populations.

Il a dit que, face aux défis actuels tels que la pauvreté, les inégalités, le chômage, l'économie informelle, l'insécurité alimentaire, le changement climatique et les inégalités d'accès aux technologies et au financement, des solutions concrètes et des politiques publiques fondées sur des données probantes sont indispensables.

Le responsable a également souligné l'importance d'institutions efficaces, d'une participation citoyenne significative, de systèmes de suivi et d'évaluation, d'investissements dans le capital humain, l'innovation et la transformation numérique, ainsi que de partenariats capables de mobiliser des financements, des technologies et des connaissances.

Le ministre a insisté sur le fait que le défi consiste à transformer les principes en instruments et les engagements en résultats mesurables.

Selon lui, construire l'avenir exige aussi de bâtir un consensus, car aucun pays ne peut pleinement réaliser son droit au développement en agissant isolément.

Par conséquent, une coopération internationale plus efficace, des conditions financières adéquates, un meilleur accès aux technologies et aux connaissances, et des partenariats respectueux des priorités nationales et renforçant les capacités des pays en développement sont nécessaires, a affirmé Marcy Lopes.

Il a précisé que l'architecture internationale de mise en oeuvre du droit au développement reconnaît elle-même la nécessité de politiques nationales appropriées, de réformes, d'une coopération internationale efficace et de la levée des obstacles au développement.

« Quarante ans plus tard, notre défi n'est pas seulement de réaffirmer le droit au développement, mais de le traduire en progrès concrets, mesurables et partagés, en bâtissant un consensus et des partenariats qui garantissent que personne ne soit laissé pour compte », a-t-il conclu.