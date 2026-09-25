Afrique Australe: Des startups de la SADC confirment leur présence au Sommet des transports du pays

Luanda — Quatorze startups issues de pays membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) ont confirmé leur participation à la 2e édition du Sommet des transports et de la logistique, qui se tiendra du 28 au 30 de ce mois à Luanda, selon l'organisation.

Organisé par le ministère des Transports et produit par AS Consulting, cet événement réaffirme l'engagement de l'Angola à renforcer sa position dans les chaînes logistiques régionales et internationales, d'après un communiqué de presse parvenu jeudi à l'ANGOP.

Sous le slogan « Conduire l'Afrique pour l'avenir », le Sommet des transports et de la logistique du Hub angolais (AHTLS 2026) axera ses débats sur le financement des infrastructures, l'investissement et l'intégration économique régionale.

Cette édition, dont le thème central est « Connecter les marchés, les personnes et les opportunités », vise à accélérer l'intégration régionale, à attirer des investissements structurants et à consolider la position de l'Angola comme plateforme de connectivité pour l'Afrique australe et le monde.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec la participation de représentants de 27 pays, le Sommet se concentre principalement sur le développement du Corridor de Lobito, la mobilisation de financements pour les infrastructures stratégiques et la transformation numérique du secteur.

Selon l'organisation, l'événement vise à consolider sa position de plateforme d'investissement et à rapprocher l'Afrique australe des marchés et partenaires financiers internationaux.

Parmi les temps forts du Sommet Angola Hub Transport & Logistique 2026 figurent la signature de plusieurs accords entre le ministère angolais des Transports et la Société financière internationale (SFI), Opaia Motors et le Fonds souverain angolais.

Le Sommet réunira des représentants d'entités publiques et d'opérateurs nationaux et internationaux du transport et de la logistique, tels que les ports de Luanda, de Namibe/Sogester et de Lobito, TAAG, Sonair, DP Noatum Ports, DHL et Aviapartner, entre autres.

La Banque mondiale est une autre institution qui garantit sa participation à cet événement, qui réunira également le vice-Premier ministre et ministre des Transports et des Communications de la République démocratique du Congo et le ministre des Transports et de la Logistique du Mozambique.