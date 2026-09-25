Afrique: Le pays et le Tadjikistan signent un accord d'exemption de visa pour les passeports diplomatiques

New York — L'Angola et le Tadjikistan ont signé, jeudi à New York, l'Accord d'exemption réciproque de visa pour les passeports diplomatiques, dans le cadre du renforcement de leurs relations bilatérales.

L'accord a été signé par le ministre des Relations Extérieures de l'Angola, Téte António, et le ministre des Affaires étrangères du Tadjikistan, Sirojiddin Muhriddin, en marge de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Cet instrument établit les modalités générales d'exemption réciproque de visa pour les ressortissants angolais et tadjiks titulaires de passeports diplomatiques, facilitant ainsi la mobilité des représentants des deux États dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

Cette signature témoigne de la volonté des deux pays d'approfondir et de dynamiser leurs relations bilatérales, et de créer un environnement propice au développement des contacts institutionnels, diplomatiques et de coopération.

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L'Angola et le Tadjikistan entretiennent des relations diplomatiques et partagent un intérêt commun pour le développement de leurs contacts politiques et institutionnels, ainsi que pour l'identification de nouveaux domaines de coopération mutuellement avantageuse.

Les deux pays ont également manifesté leur intérêt pour l'extension de leur coopération à différents secteurs de leurs économies, explorant les possibilités d'échange et de partenariat dans des domaines d'intérêt commun.

Le Gouvernement angolais considère que ce nouvel accord contribuera à consolider les mécanismes de coopération bilatérale et à créer les conditions d'un rapprochement entre les deux pays, pour le bien de leurs populations respectives.

Le Tadjikistan

Le Tadjikistan est un État enclavé d'Asie centrale, frontalier de l'Afghanistan, de l'Ouzbékistan, du Kirghizistan et de la Chine.

Le pays occupe une position géographique stratégique en Asie centrale, notamment grâce à sa proximité avec la Chine et l'Afghanistan, et s'intègre à d'importants corridors commerciaux et de connectivité régionaux.

Fort d'une économie caractérisée par d'importantes ressources naturelles et le potentiel de ses ressources en eau, le Tadjikistan offre des perspectives de coopération dans les secteurs de l'hydroélectricité, des mines, de l'agriculture, de l'industrie, des transports, des infrastructures et du commerce.

Les ressources en eau constituent l'un des principaux atouts stratégiques du pays, lui conférant un potentiel important en matière de production d'énergie hydroélectrique.

L'économie tadjike dispose également de ressources minérales, notamment d'or, d'argent, de charbon et d'autres minerais, tandis que l'agriculture demeure un secteur clé de l'activité économique et de l'emploi.