Angola: L'ARSEG et les agences de voyages renforcent l'intégration de l'assurance dans le tourisme

Luanda — Un accord visant à renforcer la culture de l'assurance dans le secteur du tourisme a été signé jeudi, à Luanda, par l'Agence angolaise de réglementation et de supervision des assurances (ARSEG) et l'Association des agences de voyages et des voyagistes d'Angola (AAVOTA).

Cet instrument juridique, paraphé par les dirigeants des institutions respectives, vise à sensibiliser les agences de voyages et les voyagistes à l'importance de l'assurance dans ce domaine.

Selon la présidente du conseil d'administration de l'ARSEG, Filomena Manjata, l'accord a pour objectif de promouvoir, de renforcer et de faciliter le partage d'informations, ainsi que d'améliorer les connaissances en matière d'assurance et du cadre juridique et réglementaire applicable.

Dans ce contexte, a-t-elle précisé, une attention particulière sera portée à l'assurance responsabilité civile des agences de voyages et des voyagistes.

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Elle a souligné que cette mesure constitue un mécanisme de protection des consommateurs et des opérateurs eux-mêmes.

Selon la responsable, l'objectif est également d'approfondir les connaissances en matière de médiation d'assurance, en tant qu'activité complémentaire, par le biais d'actions concrètes telles que des ateliers, des formations, des campagnes de sensibilisation et une coordination régulière entre les deux institutions.

« Nous souhaitons des opérateurs mieux informés et préparés, une meilleure connaissance et une utilisation appropriée de l'assurance, ainsi qu'un secteur touristique mieux protégé », a-t-elle souligné.

De son côté, la présidente de l'AAVOTA, Catarina de Oliveira, a déclaré que l'objectif est d'intégrer l'assurance à toutes les entreprises, tous les services et toutes les activités touristiques.

Elle a expliqué que l'objectif est de garantir que les entreprises formalisent leurs contrats d'assurance, car il est impossible de concevoir le tourisme sans assurance.

Cette initiative, a-t-elle poursuivi, vise à dynamiser le secteur sur l'ensemble du territoire national et à sensibiliser les entreprises à l'importance de la protection des services fournis.

« Quant aux perspectives d'avenir, nous prévoyons qu'au moins 50 % à 60 % des agences partenaires répondront à notre appel », a-t-elle conclu.