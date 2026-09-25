Angola: La Foire de l'Entrepreneuriat de Luanda réunit 150 exposants

24 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JJD/FCC/QCB/SB

Luanda — Cent cinquante exposants participeront à la 2e édition du Salon de l'Entrepreneuriat, qui se tiendra du 15 au 17 octobre sur la place Marginal à Luanda, sous le thème « Transformer les idées en entreprises et en avenir ».

L'annonce a été faite jeudi dans la capitale angolaise par la directrice générale de l'Académie de l'Entrepreneuriat de Luanda (AEL), Nilsa Sardinha, qui a souligné que l'événement serait une opportunité pour promouvoir l'innovation et l'emploi.

Lors d'une conférence de presse présentant le salon, la responsable a indiqué que cette édition comprendrait un espace de formation dédié à l'éducation financière des enfants, dont l'objectif est de susciter chez eux, dès leur plus jeune âge, un intérêt pour l'esprit d'entreprise et l'importance de l'entrepreneuriat.

« Nous accorderons une attention particulière aux enfants afin de les encourager à en apprendre davantage sur l'importance et l'intérêt de l'entrepreneuriat », a-t-elle ajouté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a assuré que les organisateurs de l'événement offriraient, dès l'inscription, 100 bourses internes aux entrepreneurs et participants souhaitant progresser dans ce domaine.

Sans préciser le montant des frais de participation pour les exposants, Nilsa Sardinha a indiqué que l'accès serait gratuit pour les visiteurs et qu'un espace serait réservé à la cuisine angolaise.

Selon la directrice générale de l'Académie des entrepreneurs de Luanda, le programme comprend des conférences, des formations, des démonstrations de solutions et des expositions de produits et services d'acteurs nationaux et internationaux.

Afin de maximiser la portée de l'événement auprès des jeunes générations, les créateurs de contenu et entrepreneurs Nuno Baio et Jessy Madalena ont été désignés ambassadeurs officiels.

Cette initiative, promue par le Gouvernorat provincial de Luanda (GPL) et organisée par l'Académie des entrepreneurs de Luanda (AEL), vise à renforcer l'entrepreneuriat comme instrument de transformation économique et sociale et à fédérer les différents acteurs de ce secteur.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.