Angola: La BODIVA enregistre 266 transactions pour un volume d'échanges de 667 millions de kwanzas

Luanda — La Bourse de la Dette et des Valeurs d'Angola (BODIVA) a enregistré un volume d'échanges de 667,04 millions de kwanzas (Kz) en 266 transactions jeudi, portant sur 13 896 titres.

Selon le résumé du marché de la BODIVA, la séance a affiché une variation globale positive de 13,26 %, avec une appréciation marquée des actions de la BAI, CGA et de la BFA.

La BAI a mené la hausse du jour, progressant de 8,99 % pour atteindre 97 000 kwanzas par action.

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Dans la même veine, la banque CGA a progressé de 5,56 % à 19 000 kwanzas, tandis que la BFA a enregistré une hausse de 2,06 % à 99 000 kwanzas.

Unitel, de son côté, a maintenu le cours de son action à 28 000 kwanzas, mais s'est distinguée par le volume de ses transactions : 133 opérations, soit 9 778 actions échangées pour un montant de 273,30 millions de kwanzas.

En termes de valeur financière échangée, la BFA a enregistré le volume le plus élevé de la séance, avec 305,96 millions de kwanzas, correspondant à 3 004 actions échangées en 31 transactions.

À l'inverse, la BODIVA a chuté de 2,06 %, à 95 000 kwanzas, tandis que l'ENSA a enregistré une baisse de 1,29 %, à 23 000 kwanzas.

L'évolution observée jeudi confirme la dynamique du marché boursier angolais, avec une forte concentration des volumes échangés sur les actions de la BFA et de l'Unitel, qui ont représenté à elles deux environ 86,8 % de la valeur totale de la séance.