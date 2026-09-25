Afrique: Foot - Les Palancas Negras entament leur course pour la CAN 2027

25 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAD/VC

Luanda — L'équipe nationale angolaise de football affronte l'Égypte ce vendredi à 20h00, heure angolaise, pour le compte de la première journée du groupe B des éliminatoires de la CAN 2027, au Stade international du Caire.

Os Palancas Negras, sob o comando técnico do senegalês Aliou Cissé, procuram iniciar com uma vitória a campanha, diante de um adversário contra o qual nunca ganhou em oito confrontos.

O treinador reconhece as dificuldades que irá encontrar, mas manifesta a ambição de conseguir um resultado positivo fora de casa, embora considere que a equipa está, ainda, em fase de construção.

Para o arranque da campanha, o técnico convocou os guarda-redes, Hugo, Neblú, Ekumby e Rui, os defesas David Carmo, Kinito, Marsoni, Pedro Bondo, Jonathan Buatu, Nurio Fortuna, Hossi, Sandro Cruz, Kialunda Gaspar, Alexandre e os médios Mário Balbúrdia, Show, Keliano e Beni Mukendi.

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Os avançados Milson, Zini, Chico Banza, Gilberto, Fernandinho, Mabululu, Miro e Zito Luvumbo foram igualmente seleccionados.

A partida será ajuizada por uma equipa de arbitragem queniana, liderada por Peter Waweru Kamaku, que terá como auxiliares Stephen Yiembe e Gilbert Cheruiyot, enquanto o compatriota Dickens Mimisa será o quarto árbitro.

O Campeonato Africano das Nações (CAN 2027) disputa-se de 19 de Junho a 17 de Julho, em simultâneo, no Quénia, Uganda e Tanzânia.

Angola e Egipto defrontaram-se pela última vez em Dezembro transacto, no CAN de 2025, num empate sem golos.

Em oito jogos, desde 1992, os Palancas Negras somam quatro empates e igual número de derrotas.

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