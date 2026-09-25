Angola: Une entreprise d'engrais recommande l'analyse des sols avant la production agricole

Huambo — L'entreprise angolaise de production d'engrais ANGATA a recommandé, ce vendredi à Huambo, que les agriculteurs familiaux effectuent des analyses de sol avant la production agricole afin d'améliorer leur productivité.

Dans une déclaration à L'ANGOP, à l'occasion de l'Expo-Huambo, l'agronome de l'institution, César Lisboa, a indiqué que l'analyse et la correction appropriées des sols permettent d'accroître les taux de productivité agricole et de déterminer l'engrais adapté à chaque culture, contribuant ainsi au développement de l'agro-industrie et au renforcement des politiques nationales de l'emploi.

Il a cité l'exemple de l'ANGATA, une entreprise spécialisée dans la production d'engrais NPK et présente en Angola depuis 2015, qui a réalisé plus de 500 analyses de sol dans différentes régions du pays, notamment sur le littoral et à l'intérieur des terres, lesquelles ont révélé la présence de sols alcalins et acides, nécessitant des tests pour une fertilisation adaptée.

Selon l'agronome, les sols de la bande côtière présentent, dans certaines zones, un potentiel hydrogène (pH) élevé, d'environ 7,8, tandis qu'à l'intérieur des terres, on trouve des sols très acides, avec des valeurs de pH comprises entre 4 et 5.

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Ce constat, a-t-il ajouté, souligne l'importance pour les agriculteurs et les familles paysannes de réaliser des analyses de sol avant de choisir leurs cultures et d'appliquer des engrais.

Il a précisé que la teneur en matière organique des sols analysés en Angola se situe entre 0,5 et 0,75 %, soit en dessous des 4 % considérés comme recommandés pour une bonne qualité agricole.

Il a conseillé aux producteurs d'utiliser le fumier et autres matières organiques disponibles afin d'améliorer la fertilité des sols et d'accroître leur productivité.

Il a déclaré que l'ANGATA est à la disposition des agriculteurs pour réaliser des analyses et des corrections de sol, ainsi que pour sélectionner et fournir des engrais adaptés aux caractéristiques de chaque parcelle.

Pour la récolte 2026/2027, a-t-il précisé, l'entreprise dispose de plus de quatre mille tonnes d'engrais divers, produits localement, destinés à soutenir les agriculteurs et les familles paysannes.

L'Expo-Huambo, qui a ouvert ses portes jeudi et se termine dimanche 27, réunit 270 exposants des provinces de Huambo, Benguela, Bié, Cuando, Cunene, Huíla et Luanda.

Basée dans la municipalité de Lobito, province de Benguela, l'entreprise se consacre également à la distribution de semences céréalières et de produits agrochimiques, à la prestation de services agricoles, à la formation agronomique de base et à l'assistance technique afin de promouvoir la qualité et la productivité.