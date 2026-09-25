Angola: Le Brent se négocie à 106,21 $US

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, référence sur le marché angolais, a ouvert la séance de ce vendredi à 106,21 $US, après avoir clôturé la séance précédente à 106,60 $US.

Le prix du pétrole brut de la mer du Nord, pour livraison en novembre, a légèrement baissé suite aux informations selon lesquelles les États-Unis et l'Iran travaillaient à un accord progressif pour la réouverture du détroit d'Ormuz, ce qui atténuerait certaines inquiétudes concernant l'approvisionnement.

Jeudi, l'« or noir » a progressé après que l'Arabie saoudite ait déclaré avoir intercepté six missiles balistiques tirés par les Houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, en direction de régions telles que Taïf et Yanbu en mer Rouge, selon le site spécialisé « investing.com ».

Le prix du Brent sert à fixer le prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il constitue également une référence pour l'industrie pétrolière et les décisions de l'OPEP.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du pétrole de 61 dollars le baril et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.