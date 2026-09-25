Angola: Handball - Petro qualifié pour la finale de la Super-coupe

24 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par BSV/WR/SB

Luanda — Petro de Luanda s'est qualifié jeudi pour la finale de la Super-coupe « Francisco de Almeida » de handball masculin senior, après sa victoire 23-22 face à Interclube au Pavillon Cidadela Desportiva.

L'équipe de Petro, entraînée par Vivaldo Eduardo, a mieux entamé la rencontre et a pris le contrôle du match dès le premier quart d'heure, terminant la première mi-temps avec trois buts d'avance (13-10) face au tenant du titre.

À la reprise, l'Interclube, entraîné par José Pereira, dit « Kidó », a réagi et est parvenu à égaliser (15-15) après 12 minutes, lors d'une phase offensive prometteuse de l'équipe de la Police Nationale.

La rencontre a été interrompue par une coupure de courant. L'arrêt a duré environ 40 minutes, jusqu'à l'activation du générateur de secours, permettant ainsi la reprise du match.

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Après la reprise, l'équipe de Catetão a repris le contrôle du jeu et a conservé son avantage jusqu'aux dernières minutes, malgré l'égalité.

Nelson Pedro a été le meilleur buteur des pétroliers avec huit buts, suivi d'Adelino Pestana, dit « Amarelo », avec cinq.

Pour l'Interclube, Euclides João et Santana Kanguar se sont distingués avec cinq buts chacun.

Dans l'autre demi-finale, le 1º de Agosto a battu Visionários Sport Clube 34-33, après une séance de tirs au but à sept fautes. À la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité (26-26) et, en prolongation, le score était de nouveau de parité (29-29), ce qui a conduit à une séance de tirs au but.

Lors des cinq tirs, le Primeiro d'Agosto s'est montré plus efficace, convertissant cinq de ses tentatives contre quatre pour l'équipe de Benguela.

À la mi-temps, l'équipe militaire menait 13 à 12.

Grâce à ces résultats, Petro de Luanda et le Primeiro d'Agosto s'affrontent ce vendredi à 18h00 au même endroit, en finale de la Super-coupe « Francisco de Almeida ».

La Super-coupe, trophée qui ouvre officiellement la nouvelle saison de handball, porte le nom de Francisco de Almeida en hommage au premier président de la Fédération angolaise de handball.

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