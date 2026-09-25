Afrique: Des ambassadeurs africains en Zambie adoptent le statut du Groupe

Lusaka — Les membres du Groupe des ambassadeurs et hauts-commissaires africains accrédités auprès de la République de Zambie ont signé jeudi, à Lusaka, le statut de l'organisation, réaffirmant ainsi l'unité et la solidarité africaines.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en Zambie, ce document renforce également la coordination des positions sur les questions continentales et internationales.

Il établit par ailleurs l'engagement constructif du Groupe auprès du Gouvernement zambien et définit comme objectifs le soutien à la mise en oeuvre des décisions, politiques et programmes de l'Union africaine, ainsi que la promotion de la coopération économique, culturelle, politique et sociale entre les États africains représentés dans ce pays.

Le statut prévoit également de faciliter l'échange d'informations et de bonnes pratiques entre les missions diplomatiques des États membres, sur la base des principes d'égalité souveraine, de recherche du consensus et de solidarité, de respect des normes diplomatiques et du droit du pays hôte.

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Le document établit enfin le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres et l'alignement des activités du Groupe sur les objectifs et les principes de l'Union africaine.

À cette même occasion, le Comité social du Groupe des ambassadeurs et hauts-commissaires africains a été lancé.

Coordonné par l'Angola, il sera chargé d'organiser des activités philanthropiques, de mener des visites auprès de diverses institutions et de planifier des rencontres d'échange d'expériences entre ses membres.

Cette réunion, organisée par l'ambassade d'Angola et coordonnée par l'ambassadeur Albino Malungo, a également permis d'accueillir la haute-commissaire du Nigéria, Efe Alexandra Clark-Omeru, et d'examiner le rapport financier de la Journée de l'Afrique, notamment la situation du compte bancaire du groupe.

Le Groupe d'ambassadeurs et hauts-commissaires africains accrédités en Zambie comprend l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, le Botswana, le Burundi, le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, le Rwanda, le Sénégal, la Somalie, le Soudan, la Tanzanie et le Zimbabwe.