Angola: Luanda organise une rencontre de réflexion sur les défis de la femme au pays

Luanda — Environ deux mille femmes vont participer, samedi (26), à Luanda, à une rencontre de réflexion sur les défis spirituels, émotionnels, financiers et sociaux qui affectent les femmes en Angola, une initiative du Ministère de la Restauration de la Famille (MRF).

La rencontre dénommée "Eu et Elas", vise à créer un espace de partage, de formation et de renforcement spirituel, à travers des débats sur des thèmes liés à la foi, à la gestion financière, à la santé émotionnelle et aux pressions sociales qui touchent la société contemporaine.

Selon une note de presse du MRF, parvenue mercredi à l'ANGOP, on abordera également à cette rencontre, des questions qui permettent aux femmes de développer une relation plus consciente avec l'argent, surtout en matière de gestion des revenus, d'épargne et d'investissement.

La source précise que le projet "Eu et Elas" vise à créer un espace permettant aux participantes de réfléchir sur la comparaison sociale, la recherche constante d'approbation et l'influence des réseaux sociaux sur la construction de l'identité féminine.

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" Eu et Elas est un projet conçu par l'apôtre angolais Swely da Silva, convaincu que l'union entre femmes peut contribuer à la promotion des changements positifs dans la société", lit-on dans la note.

Organisé deux fois par an, le projet cherche à encourager et à renforcer l'identité chrétienne, ainsi qu'à renforcer la dimension spirituelle à travers la connexion, l'inspiration, la transformation, la communion, la joie et le renouveau.

En plus, le programme prévoit la poursuite d'initiatives à impact social au-delà de la rencontre, afin de stimuler le développement personnel et la participation des femmes dans différents domaines de la société.