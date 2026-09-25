Soudan: Le Président Somalien reçoit le ministre des affaires étrangères

Le Président Somalien, Dr Hassan Sheikh Mahmoud, s'est entretenu, en marge des réunions de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies, avec le ministre des affaires étrangères, ambassadeur Mohieddin Salem, sur les relations fraternelles et historiques qui unissent les deux pays et le progrès de la situation au Soudan et dans la Corne de l'Afrique, ainsi qu'un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Les deux parties ont souligné l'importance de poursuivre la coordination et la concertation au sein des instances internationales, notamment aux Nations unies et au Conseil de sécurité, afin de soutenir la souveraineté, l'unité et la stabilité des États, et de contribuer au renforcement de la sécurité et de la paix dans la région.

La rencontre a également porté sur les perspectives de renforcement de la coopération et de l'intégration régionales, et l'importance de soutenir les institutions de l'État et de rejeter les ingérences étrangères et les activités qui menacent la sécurité et la stabilité des pays de la région.

La partie soudanaise a exprimé son appréciation aux positions de la Somalie soutenant le Soudan et de son peuple, tandis que le côté somalien a affirmé son souci de continuer la solidarité et la coordination avec le Soudan.