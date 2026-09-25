Soudan: Le ministre des AE participe à la réunion ministérielle des pays les moins avancés

25 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre des affaires étrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem, a participé jeudi à la réunion ministérielle annuelle des pays les moins avancés.

Les ministres des affaires étrangères du groupe ont approuvé à l'unanimité l'élection de la République du Soudan vice-président du Bureau international de coordination du groupe pour la période de 2026 à 2029.

Dans son discours devant l'assemblée, le ministre a salué les efforts du bureau précédent, soulignant le souci du Soudan de renforcer la voix et la présence du groupe sur la scène internationale pour servir ses intérêts de développement et de soutenir sa relance économique.

Il a appelé les partenaires au développement à honorer leurs engagements envers les pays les moins développés, en renforçant l'aide de développement officielle.

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