Soudan: Le sous-secrétaire aux AE se rend au consulat du pays à Alexandrie

25 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le sous-secrétaire au ministère des affaires étrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Muawiya Osman Khalid, s'est rendu jeudi au siège du consulat général du Soudan à Alexandrie à l'occasion de la mise en service dans son nouveau siège, dans le cadre de sa visite en République arabe d'Égypte, accompagné de l'ambassadeur Jamal Malik, porte-parole officiel du ministère.

Il a rencontré le staff du consulat, représenté par le consul général, ambassadeur Abdel-Daïm Ali Al-Bashir, son adjoint, ministre plénipotentiaire Ghanem Ahmed Yahia, ainsi que les autres membres du staff.

Il s'est informé du déroulement du travail et des services fournis aux citoyens, en soulignant la nécessité prêter une attention particulière à servir les membres de la communauté soudanaise résidant à Alexandrie.

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