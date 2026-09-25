Afrique de l'Ouest: Tourisme dans l'AES - Les acteurs plaident pour des mécanismes de financement adaptés au secteur

La première édition du forum des acteurs du tourisme de la Confédération des Etats du Sahel s'est achévé, jeudi 24 septembre 2026 à Ouagadougou.

Organisé les 23 et 24 septembre 2026 à Ouagadougou en marge de la 16e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), le premier forum des acteurs du tourisme de la confédération des Etats du Sahel (AES) a réuni plusieurs acteurs autour du thème : « Investissement intégré et souveraineté économique : bâtir une destination touristique sahélienne compétitive ».

Durant deux jours, les participants ont échangé sur les défis et les opportunités du développement du tourisme au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Les discussions ont notamment porté sur le financement des infrastructures touristiques, l'intégration des projets touristiques aux grands chantiers de l'AES, la promotion des destinations sahéliennes et l'utilisation du numérique pour renforcer leur visibilité.

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A l'issue des travaux, les participants ont recommandé, entre autres, l'élaboration d'une stratégie confédérale de développement du tourisme, l'harmonisation des codes d'investissement touristique dans l'espace AES et la mise en place de ressources propres au secteur. Ils ont notamment proposé l'ouverture d'un guichet dédié au tourisme au sein de la banque confédérale.

La création d'infrastructures immatérielles telles que des sites web, des plateformes digitales et des banques de données numériques consacrées aux richesses culturelles et touristiques des trois pays figurent également parmi les recommandations. Les acteurs ont par ailleurs souhaité que les projets touristiques soient arrimés aux grands programmes structurants de l'AES, notamment les autoroutes, les chemins de fer, les compagnies aériennes, les aérodromes et les gares routières.

Pour Bili Tieno, technicien supérieur en tourisme et hôtellerie, participant, le thème du forum vient à point nommé. il s'inscrit dans un contexte confédéral où il est question de promouvoir les destinations locales et de doter les acteurs du tourisme et de l'hôtellerie de leviers et de mécanismes de financement de leurs activités.

Adapter les financement aux réalités des acteurs

Quant au secrétaire général du ministère du Tourisme et de l'Artisanat du Niger, Souleymane Anafi, il a insisté sur la nécessité d'adapter les mécanismes de financement aux réalités des entrepreneurs du secteur. Selon lui, les projets touristiques doivent être intégrés aux grands chantiers structurants dès leur conception, afin de créer un véritable écosystème touristique autour de ces infrastructures.

Le sécrétaire général a relevé que les mécanismes classiques de financement, notamment ceux destinés aux grands projets hôteliers, ne correspondent pas toujours aux besoins des petits opérateurs qui constituent une partie importante du tissu touristique.

« Pour la majorité des entrepreneurs du secteur, ce sont de petites auberges de 10 à 20 chambres. Ce sont des petits restaurants, des petites agences qui font des circuits en pinaces sur le fleuve », a-t-il justifié.

La directrice générale du tourisme, Monique Ilboudo, représentant le ministre chargé du Tourisme du Burkina Faso, s'est réjouie de ces deux jours de travaux qui ont permis de dégager des pistes concrètes pour faire du tourisme un instrument de création de richesse, de valorisation du patrimoine et de rapprochement des peuples. Elle a souhaité que ce premier forum soit le point de départ d'une coopération touristique structurée entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger.