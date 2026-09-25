Burkina Faso: Réhabilitation des personnalités historiques - L'histoire de Tiefo Amoro contée à Bobo-Dioulasso

24 Septembre 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Adaman Drabo et Eudocsie Benèdicte Toe

L'Institut d'enseignement militaire supérieur Tiéfo Amoro (IEMS-TA) a organisé, dans l'après-midi du mercredi 23 septembre 2026, à Bobo-Dioulasso, une conférence publique consacrée aux faits de guerre de celui dont l'institut porte le nom. Cette conférence vise à faire connaitre l'histoire de cet homme historique aux officiers stagiaires de l'école.

L'Institut d'enseignement militaire supérieur Tiéfo-Amoro (IEMS-TA) entend faire connaitre à ses officiers stagiaires l'histoire de Tiefo Amoro. Elle a, à cet effet, organisé le mercredi 23 septembre 2026, à Bobo-Dioulasso, une conférence publique sur la vie sociale, les hauts faits de guerre et les enseignements à tirer de la vie de cette figure historique dont l'institut d'enseignement militaire supérieur porte le nom.

La conférence a été animée par le chargé de recherche en histoire et civilisation africaines à l'institut des sciences des sociétés du Centre national de la recherche scientifique et technologique (INSS/CNRST), Dr Harouna Ouattara.

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Le conférencier a retracé la vie sociale et les faits de guerre de Tiefo Amoro qui a régné et combattu à la fin du XIXe siècle à Noumoudara, à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Selon sa communication, Tiefo Amoro serait né vers 1840 et serait le 11e chef des Tiefo. Il s'est engagé dans de nombreuses batailles dont celles de Bama, de Péni et de Noumoudara contre Samory Touré autour de 1897.

A entendre l'historien, Tiefo Amoro se serait donné la mort que de se rendre à Samory Touré et cela suite à une trahison qui a affaibli son armée face à celle de son adversaire. Le conférencier a alors loué le courage, la loyauté, l'audace et le patriotisme de Tiefo Amoro et a appelé les jeunes générations à s'en inspirer.

Valoriser nos braves hommes

« L'histoire de Tiéfo Amoro est pleine d'enseignements en termes de loyauté, et de leadership. Le leadership suppose notamment le courage, la capacité à oser prendre une décision au moment où il y a un risque tout en demeurant attaché à l'honneur, à la dignité et au patriotisme », a signifié Harouna Ouattara.

Le docteur en histoire a salué cette conférence qui permet de valoriser nos braves hommes, ce qui constitue selon lui, une rupture avec les anciennes pratiques qui faisaient la part belle à l'enseignement de l'histoire des figures historiques étrangères dans nos écoles et instituts de formation. Le commandant de l'IEMS-TA, le colonel major, Céleste Joseph Moussa Coulibaly, a abondé dans le même sens.

Pour lui, Tiefo Amoro a été une grande valeur qui est restée pendant longtemps dans l'ombre et qu'il fallait réhabiliter. C'est pour cela, s'est-il réjoui, que le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a attribué son nom à l'IEMS-TA.

« Nous avons vu les valeurs essentielles qui caractérisent les grands hommes, à savoir la loyauté, l'audace, le sacrifice suprême quand il s'agit de sauver sa Patrie en danger. Nous avons initié cette conférence pour permettre à la 2e promotion de l'Institut d'enseignement militaire supérieur Tiéfo Amoro de s'approprier les valeurs de nos grands chefs au Burkina Faso et en Afrique pour en finir avec ce mal qui nous a été imposé », a-t-il dit. Un des stagiaires de l'école, le commandant Karim Sayo, a loué cette initiative qui leur permet de s'approprier les valeurs défendues par Tiefo Amoro. Outre l'IEMS-TA, le nom de TiefoAmoro a été attribué à une importante place publique à Bobo-Dioulasso, à savoir la Place Tiefo Amoro située à la gare de train.

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