Afrique: Dangote et l'Éthiopie vont construire un oléoduc à Djibouti d'une valeur de 660 millions de dollars

Le groupe Dangote et Ethiopian Investment Holdings vont investir 660 millions de dollars dans un oléoduc reliant l'Éthiopie, pays enclavé, à la côte djiboutienne, ajoutant ainsi de nouvelles infrastructures de stockage et de transport de carburant à l'un des principaux corridors commerciaux d'Afrique de l'Est. Le projet a été annoncé par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, aux côtés du président djiboutien Ismail Omar Guelleh et d'Aliko Dangote.

Le projet comprendra un oléoduc de 120 kilomètres reliant Damerjog, à Djibouti, à Dewele, en Éthiopie. La capacité de stockage s'élèvera à environ 375 000 mètres cubes à Damerjog et à 800 000 mètres cubes à Dewele. Le système devrait être mis en service d'ici 18 mois.

Les produits pétroliers raffinés arrivant par voie maritime seront stockés à Damerjog avant d'être acheminés par l'oléoduc vers Dewele pour être distribués dans toute l'Éthiopie. Ce projet vise à réduire la dépendance vis-à-vis des camions-citernes, à diminuer les coûts de transport et à raccourcir les délais de livraison le long du corridor Éthiopie-Djibouti.

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Cet investissement vient s'ajouter aux projets de Dangote en Éthiopie. Le groupe développe également un projet d'engrais et les infrastructures associées dans ce pays. À Djibouti, les travaux ont commencé sur le terminal pétrolier de Damerjog, qui servira de point d'arrivée côtier au nouveau corridor de transport de carburant.

Cet oléoduc permet également à Dangote d'étendre son expansion au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Le groupe se prépare à lancer la construction d'une raffinerie d'une capacité de 700 000 barils par jour à Lamu, au Kenya, tandis que sa raffinerie de Lagos approvisionne le Nigeria et les marchés d'exportation en carburant. Le projet Éthiopie-Djibouti confère à Dangote une nouvelle position dans la chaîne d'approvisionnement en carburant de l'Afrique de l'Est.

Points clés à retenir

Ce projet de 660 millions de dollars concerne autant le transport que le carburant. L'Éthiopie, dépourvue de littoral, dépend de Djibouti pour une grande partie de son commerce international, ce qui signifie que les produits pétroliers arrivant sur la côte doivent être acheminés vers l'intérieur des terres avant d'atteindre les consommateurs. Un oléoduc dédié permet de transporter des volumes plus importants sans avoir recours à des milliers de trajets de camions-citernes, réduisant ainsi la congestion routière, les retards de livraison et les coûts de transport.

Les terminaux de stockage apportent une dimension supplémentaire en permettant à l'Éthiopie et à Djibouti de stocker davantage de carburant à proximité de la voie d'approvisionnement plutôt que de dépendre de livraisons continues. Pour Dangote, cet investissement permet également de développer des infrastructures autour d'un marché susceptible de devenir un client pour le carburant produit par son réseau de raffineries. Le groupe renforce sa présence en Afrique de l'Est grâce à des projets en Éthiopie et au Kenya, tandis que sa raffinerie nigériane est en passe d'atteindre une capacité de 1,4 million de barils par jour.

Cela signifie que la logistique aura autant d'importance que la capacité de raffinage : produire davantage de carburant n'a qu'une valeur limitée sans voies d'acheminement vers les grands marchés. Cet oléoduc offre à Dangote une position directe au sein de cette infrastructure, tandis que l'Éthiopie dispose ainsi d'un moyen supplémentaire de garantir son approvisionnement. Le principal défi consistera à vérifier si la construction respectera le calendrier prévu de 18 mois et si la réduction des coûts logistiques se traduira par une distribution de carburant moins chère et plus fiable.