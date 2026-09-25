Nigeria: L'indice boursier de référence du pays franchit la barre des 250 000 points

Le 23 septembre, les actions nigérianes ont poursuivi leur progression amorcée en 2026 pour atteindre un niveau record, l'indice NGX All-Share clôturant à 251 191,02 points. L'indice de référence a progressé de 61,42 % en naira cette année et d'environ 75,67 % en dollars américains, soutenu par une monnaie plus forte. La capitalisation boursière a dépassé les ₦162 000 milliards.

Cette hausse s'est poursuivie après le retour du Nigeria dans la catégorie « marchés frontières » (Frontier Markets) de FTSE Russell le 21 septembre, après trois ans d'absence. Ce changement réintègre les entreprises nigérianes dans les indices de référence utilisés par les gestionnaires de fonds internationaux. Les banques, les opérateurs de télécommunications et les valeurs énergétiques ont figuré parmi les principaux bénéficiaires, les investisseurs rééquilibrant leurs portefeuilles.

La politique monétaire a constitué un catalyseur supplémentaire. La Banque centrale du Nigeria a abaissé son taux directeur de 350 points de base, à 23 %, le 22 septembre, alors que l'inflation s'est atténuée pour s'établir à 15,39 %. La baisse des taux peut réduire les rendements offerts par les titres à revenu fixe et accroître la demande d'actions, tout en réduisant les coûts de financement des entreprises.

Les secteurs bancaire et énergétique restent parmi les plus performants du marché. L'indice bancaire NGX avait progressé de plus de 74 % cette année au 18 septembre, tandis que le secteur du pétrole et du gaz avait enregistré une hausse d'environ 126 %. Aradel, Seplat Energy et plusieurs banques ont profité de la croissance de leurs bénéfices, de la hausse de la valeur de leurs actifs et des changements intervenus dans les secteurs pétrolier et financier nigérians.

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Cette remontée intervient alors que Dangote Refinery cherche à lever ₦2,15 billions dans le cadre de son introduction en bourse. Les craintes que cette offre ne prive les actions existantes de liquidités n'ont pas freiné la progression du marché. Le prochain test consistera à déterminer si les flux étrangers, les bénéfices et la demande intérieure pourront soutenir les cours après des gains de plus de 60 % en moins de 9 mois.

Points clés à retenir

La reprise boursière au Nigeria s'explique par plusieurs changements simultanés plutôt que par un événement isolé. Le retour au statut « FTSE Frontier » donne aux fonds internationaux une raison de s'intéresser à nouveau aux actions nigérianes, après que des problèmes de change avaient entraîné l'exclusion du pays de cet indice en 2023. La reprise du naira a également modifié les rendements pour les investisseurs étrangers : un gain de 61,42 % en monnaie locale correspond à environ 75,67 % en dollars si l'on tient compte de l'appréciation de la devise.

Au niveau national, la décision de la Banque centrale de réduire son taux directeur à 23 % réduit en partie l'avantage de rendement offert par les actifs à revenu fixe et peut rendre les actions plus attractives pour les capitaux locaux. Les bénéfices des entreprises constituent une autre source de soutien, en particulier dans les secteurs bancaire, énergétique et industriel. L'introduction en bourse de la raffinerie Dangote ajoute un test supplémentaire de la profondeur du marché, car les investisseurs financent une offre de 2 150 milliards de nairas tout en achetant des actions existantes.

Toutefois, une hausse de 60 % accentue la croissance déjà reflétée dans les cours. La prochaine phase dépendra de la capacité des bénéfices des entreprises, des dividendes, de la participation étrangère et de la croissance économique à suivre le rythme des valorisations. Si ces fondamentaux ralentissent, la même concentration sur les grandes banques, les entreprises énergétiques et d'autres titres fortement pondérés dans l'indice, qui a contribué à la hausse du marché, pourrait également accentuer les fluctuations lorsque les investisseurs prendront leurs bénéfices.