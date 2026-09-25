Le Kenya lancera le 30 septembre la construction d'une raffinerie de pétrole de 17 milliards de dollars à Lamu, marquant ainsi le début des travaux d'un projet destiné à traiter 700 000 barils de brut par jour et à approvisionner en carburant l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Le président William Ruto devrait présider la cérémonie, à laquelle sont conviés des dirigeants régionaux.

La raffinerie bénéficie du soutien de Dangote Industries, de l'Africa Finance Corporation et d'autres investisseurs. Environ 70 % du coût du projet devrait être financé par l'emprunt, le reste provenant de fonds propres. Les gouvernements d'Afrique de l'Est se sont vu proposer de participer au projet : le Kenya envisage une participation d'environ 500 millions de dollars, tandis que l'Éthiopie et le Rwanda ont également manifesté leur intérêt.

Dangote a engagé Engineers India Ltd. dans le cadre d'un contrat d'une valeur de plus de 450 millions de dollars pour fournir des services de gestion de projet, d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion de la construction. Cette entreprise publique indienne a réalisé des travaux similaires sur la raffinerie de Dangote à Lagos et participe également à son extension à une capacité de 1,4 million de barils par jour.

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L'usine de Lamu est destinée à approvisionner le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo, réduisant ainsi la dépendance de la région vis-à-vis des importations d'essence, de diesel et de kérosène. Le Kenya estime que ce projet pourrait créer environ 60 000 emplois et soutenir l'activité pétrochimique et d'autres activités industrielles autour de Lamu.

Le principal défi réside dans l'approvisionnement en pétrole brut. Le Kenya ne produit pas encore de pétrole à des fins commerciales, tandis que l'Ouganda se prépare à en produire et que le Soudan du Sud reste le principal producteur de la région. La raffinerie pourrait donc avoir besoin de pétrole brut importé si la production régionale et les infrastructures de pipelines s'avéraient insuffisantes. La construction devrait durer environ trois ans, ce qui situerait son achèvement vers 2030 si le projet respecte le calendrier prévu.

Points clés à retenir

La raffinerie de Lamu représente un pari selon lequel l'Afrique de l'Est pourrait remplacer une partie de ses importations de carburant par des produits raffinés au sein même de la région, mais la construction de cette usine n'est qu'une partie de l'équation. Une raffinerie d'une capacité de 700 000 barils par jour nécessite un approvisionnement régulier en pétrole brut d'une ampleur que l'Afrique de l'Est n'est pas encore en mesure d'assurer.

Les estimations gouvernementales tablent sur une production future en provenance du Soudan du Sud, de l'Ouganda et du Kenya, mais ces barils nécessiteront des oléoducs, des ports et des accords permettant leur acheminement jusqu'à Lamu. Si l'approvisionnement régional s'avère insuffisant, Dangote pourra importer du brut par voie maritime, mais cela réduirait en partie l'avantage logistique lié à l'implantation de la raffinerie en Afrique de l'Est.

Le financement constitue un autre défi. Un projet d'un coût d'environ 17 milliards de dollars nécessite plus de 10 milliards de dollars d'emprunts dans le cadre de la structure de financement proposée à 70 %, ce qui confère aux prêteurs, aux gouvernements régionaux et à l'Africa Finance Corporation un rôle crucial dans la mise en oeuvre du projet. Le contrat de 450 millions de dollars conclu avec Engineers India montre que les travaux d'ingénierie avancent avant même le coup d'envoi du chantier.

Une fois achevée, l'usine offrirait à Dangote une deuxième base de raffinage sur la côte opposée de l'Afrique, reliant ses activités nigérianes de l'Atlantique aux marchés de carburant de l'océan Indien. La viabilité commerciale dépendra des coûts de construction, de l'accès au pétrole brut et de la capacité de la demande régionale à maintenir un taux d'utilisation élevé pour une usine d'une capacité de 700 000 barils par jour.