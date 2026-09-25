Afrique: Un Togolais élu président du Comité administratif et financier de l'ICCO

Enselme Gouthon, secrétaire général du Comité de coordination pour les filières café et cacao (CCFCC), a été élu président du Comité administratif et financier de l'Organisation internationale du cacao (ICCO), pour les deux prochaines années. Il prendra ses fonctions le 1er octobre.

Créée en 1973, l'ICCO est la principale organisation intergouvernementale dédiée au cacao, réunissant pays producteurs et pays consommateurs dans le cadre de l'Accord international sur le cacao. Son siège se trouve à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où elle a déménagé en 2017 après avoir longtemps été basée à Londres.

Sa mission consiste à favoriser une économie cacaoyère mondiale durable, en agissant sur les enjeux de qualité, de prix, de développement des filières et de conditions de vie des producteurs, dans un secteur où l'essentiel de la production reste concentré en Afrique de l'Ouest.

Le Comité administratif et financier, que dirigera désormais Enselme Gouthon, supervise notamment la préparation du budget administratif de l'organisation, présenté par son directeur exécutif, ainsi que l'ensemble des questions administratives et financières relevant de sa compétence.

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Cette élection s'inscrit dans un parcours international déjà bien fourni pour le Togolais.

Enselme Gouthon avait auparavant présidé le Comité économique de l'ICCO, avant d'accéder à la présidence de l'Organisation internationale du café (OIC) en septembre 2023, devenant ainsi le premier Africain à diriger cette institution créée en 1963.

Fort de plus de quarante ans d'expérience dans le secteur caféier et cacaoyer, il préside également l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar (ACRAM).