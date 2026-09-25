Afrique: Protection civile - Tunis et Bucarest activent leur mémorandum d'entente sur le terrain

25 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La délégation de l'Office national de la protection civile (ONPC) a poursuivi, jeudi, en Roumanie, son programme de terrain consacré à la formation spécialisée, au développement des capacités et à la préparation opérationnelle, selon le porte-parole de la protection civile.

Au programme : une visite à l'école des sous-officiers « Pavel Zăgănescu », avec présentation du système de formation et découverte des installations d'entraînement pratique.

La délégation tunisienne s'est ensuite rendue dans le département de Brașov pour une activité liée au projet « ECPP-2023-RO-GFFFV », portant sur les unités spécialisées dans la lutte contre les incendies de forêts et les équipements associés.

Une visite à l'unité d'urgence « Tara Bârsei » a complété le programme, permettant d'examiner ses missions opérationnelles, ses moyens d'intervention et ses équipements de gestion des catastrophes.

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Conduite par le directeur général de l'Office, Mohamed Rached Souissi, et des cadres supérieurs, cette visite s'étend du 21 au 25 septembre 2026.

Elle s'inscrit dans l'activation du mémorandum d'entente Tuniso-roumain du 19 février 2025, couvrant les domaines de la prévention des risques, de la riposte aux catastrophes et de la gestion des crises.

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