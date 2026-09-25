Tunisie: La CDC lance une nouvelle tournée régionale pour soutenir les startups et PME innovantes

La Caisse des dépôts et des consignations (CDC) lancera, le 28 septembre 2026, la deuxième édition de sa tournée régionale 2026 consacrée au projet "Startups et PME innovantes", à partir du gouvernorat du Kef, a indiqué vendredi la directrice générale de la CDC, Nejia Gharbi.

La tournée se poursuivra les 6, 22 et 23 octobre prochains, respectivement à Monastir, Gafsa et Zarzis, a-t-elle précisé dans une déclaration accordée ce matin à la Radio nationale.

Une rencontre sera organisée ultérieurement à Tunis afin de faire le bilan de cette tournée, de présenter les propositions recueillies et de veiller à leur mise en oeuvre, a ajouté la responsable.

Nejia Gharbi a indiqué que les opérations de financement sont assurées à travers les fonds Anava et Innovathèque, précisant que plus de 75 startups ont déjà bénéficié d'un financement.

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Cette tournée s'inscrit dans la continuité du travail engagé en 2025 et vise à prendre en compte les spécificités, les besoins et les potentialités de chaque écosystème régional. Elle permettra également d'être à l'écoute des porteurs de projets et d'identifier les difficultés auxquelles ils sont confrontés en matière de développement et de croissance.

Selon la directrice générale de la CDC, l'objectif du programme est de financer 230 startups et petites et moyennes entreprises à l'horizon de fin 2028. Les entreprises bénéficiaires pourront bénéficier de financements sous forme de prises de participation ainsi que de financements au titre du soutien.

Nejia Gharbi a, par ailleurs, souligné que la CDC veille à assurer le suivi et le contrôle de la mise en oeuvre du programme, ainsi que l'accompagnement des entreprises bénéficiaires.