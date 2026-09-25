Tunisie: Jusqu'à 115 mm de pluie enregistrés en 24 heures dans ces régions

Des quantités de pluie variables ont été enregistrées dans six gouvernorats au cours des dernières 24 heures, avec un maximum de 115 millimètres à Hassi Jerbi, dans le gouvernorat de Médenine, selon les données publiées vendredi par l'Institut national de la météorologie (INM).

Les précipitations ont été relevées entre 7h00 jeudi 24 septembre et 7h00 vendredi 25 septembre 2026.

Le gouvernorat de Médenine a enregistré les quantités les plus importantes, avec 100 mm à Zarzis-ville, 64 mm à Midoun, 31 mm à Koutizal-Zarzis et 30 mm à Ben Guerdane Agriculture.

Les pluies ont également atteint 9 mm à Ben Guerdane, 8 mm à Sedouikech et 3 mm à Béni Khedache. Des quantités de 2 mm ont été enregistrées à Médenine et Houmt Souk, tandis que Sidi Makhlouf et Djerba ont reçu 1 mm.

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Dans le gouvernorat de Nabeul, les quantités enregistrées ont atteint 45 mm à Grombalia, 39 mm à Bouchrik et 10 mm à Menzel Bouzelfa, contre 1 mm à Kélibia.

À Kairouan, l'INM a relevé 8 mm à Kairouan et 2 mm à Chébika. Dans le gouvernorat de Gabès, les précipitations ont atteint 6 mm à Mareth et 2 mm à Zarat.

Dans le gouvernorat de Sfax, 4 mm ont été enregistrés à Sakiet Eddaïer et 3 mm à El Ghriba, tandis que la délégation de M'saken, dans le gouvernorat de Sousse, a enregistré 1 mm.