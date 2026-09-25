Afrique: Le pays décroche six prix au Festival arabe de la radio et de la télévision

La Tunisie a remporté six prix, dont cinq premiers prix, lors de la 26e édition du Festival arabe de la radio et de la télévision (ASBU), dont le palmarès a été dévoilé jeudi soir au Théâtre de l'Opéra de Tunis.

Les médias tunisiens ont obtenu cinq premiers prix et un deuxième prix dans une compétition réunissant 320 productions. La Télévision tunisienne, Radio Monastir, Radio Jeune et Diwan FM figurent parmi les lauréats de cette édition.

Dans les compétitions télévisuelles principales, la Télévision tunisienne a remporté le premier prix du reportage d'information pour « Indama tozhirou al-ardh al-mouhtariqua » (Quand la terre brûlée fleurit), ainsi que le premier prix des programmes de variétés et soirées artistiques pour « Ellila Eid » (Ce soir, c'est l'Aïd). Elle a également obtenu le deuxième prix des programmes culturels pour « Manazil al-fan » (Maisons de l'art).

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans les compétitions radiophoniques principales, Radio Monastir a remporté le premier prix des programmes motivationnels pour « Wa min attahaddi moojizat » (Des miracles naissent du défi), tandis que Radio Jeune a obtenu le premier prix des programmes pour enfants pour « Holm saghir » (Un petit rêve).

Dans la compétition radiophonique parallèle consacrée aux programmes pour les femmes, Diwan FM a obtenu le premier prix pour « Honna arraidat » (Elles sont les pionnières).

Dans les compétitions télévisuelles parallèles, BBC Arabic a obtenu le premier prix du reportage d'information pour « Tifl bayna abawayn... wa fahs DNA ghaeb fi Gaza » (Un enfant entre deux parents... et le test ADN absent à Gaza). Deutsche Welle a remporté le premier prix des talk-shows.

Dans la catégorie des documentaires consacrés à la cause palestinienne, France 24 a obtenu le premier prix pour « Filastin ma waraa al-jidar » (La Palestine au-delà du mur).

Le premier prix des documentaires généraux a été attribué au Soudan, alors que l'Algérie a remporté le premier prix des séries sociales.

Dans les compétitions télévisuelles principales, Oman a obtenu les premiers prix du reportage d'information, du talk-show et du documentaire général. L'Algérie a remporté le premier prix des programmes culturels.

Dans les séries comiques, MBC Egypte a obtenu le premier prix, ainsi que celui des séries sociales.

Dans la compétition des nouveaux médias, l'Irak a remporté le premier prix pour « Babel hadhara la tounsa » (Babylone, une civilisation inoubliable), tandis que la Palestine a obtenu le deuxième prix pour « Rihla fi raboû Filastin » (Voyage à travers la Palestine).

Dans les compétitions radiophoniques parallèles, Radio Nibras du Qatar a remporté le premier prix des podcasts, alors que Radio Mawtini de Palestine a obtenu le deuxième prix.

Dans la catégorie des capsules de sensibilisation à la protection contre les risques numériques, Pro One d'Égypte a obtenu le premier prix. Dans la catégorie des programmes destinés aux personnes en situation de handicap, Pro One d'Égypte a remporté le premier prix, tandis que le réseau arabe de CGTN (China Global Television Network) a obtenu le deuxième prix.

Radio Mawtini de Palestine a également remporté le premier prix des programmes sociaux consacrés aux migrants et expatriés pour « Jouthour la tadhbal » (Des racines qui ne se fanent pas).

Dans les compétitions radiophoniques principales, Oman a obtenu notamment les premiers prix des programmes culturels, des programmes économiques et de la fiction historique.

Dans les programmes sportifs, la radio saoudienne a obtenu le premier prix. Le premier prix des programmes documentaires a été attribué à la radio syrienne.

Selon le site du festival, environ 87.000 dollars ont été consacrés aux récompenses attribuées aux productions lauréates.

La compétition des nouveaux médias a réuni dix productions autour du thème « Un voyage à travers le monde arabe pour le jeune public, avec le soutien des technologies de l'intelligence artificielle ».

Le palmarès a été dévoilé à l'issue du spectacle musical « Safar Ilayka Wa Ghanni » (Voyage vers toi, et chante), arrangé par le compositeur Karim Thlibi et dirigé par le maestro Rassem Demak. Le spectacle a réuni des chanteurs d'Égypte, de Palestine, du Soudan, d'Oman, d'Algérie et du Koweït.

La cérémonie s'est achevée par une interprétation collective de « Mawtini » (Ma patrie), oeuvre créée en 1934 par le poète palestinien Ibrahim Touqan et le compositeur libanais Mohamed Fleyfel.

La cérémonie d'ouverture de cette 26e édition, placée sous le thème « Le pouls de l'image, l'écho du futur », s'était tenue lundi soir à l'amphithéâtre romain de Carthage.

Organisé par l'Union des radiodiffusions des États arabes (ASBU), en partenariat avec le ministère des Affaires culturelles, la Télévision tunisienne et la Radio tunisienne, le festival s'est déroulé du 21 au 24 septembre à Tunis et Hammamet.

Les compétitions étaient réparties en trois volets : télévision, radio et nouveaux médias. Les compétitions télévisuelle et radiophonique comprenaient chacune une compétition principale destinée aux organismes publics membres de l'ASBU et une compétition parallèle ouverte aux chaînes privées, aux agences de presse et aux producteurs indépendants. La compétition des nouveaux médias était réservée aux contenus numériques des organismes membres de l'Union.

Les cérémonies d'ouverture et de clôture ont été retransmises en direct par la Télévision tunisienne et également diffusées sur les différentes chaînes satellites des pays membres de l'ASBU ainsi que sur les canaux numériques de l'Union.