Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Tunisie-Ouganda (1-1) - Une mi-temps, et c'est tout

Nos internationaux ont livré une bonne première mi-temps, mais en sont restés là. Ils ont échoué à préserver leur ascendant en seconde période de jeu, se faisant rattraper au score.

C'est avec un goût d'inachevé que nos joueurs ont quitté hier soir la pelouse du stade de Radès où ils ont été tenus en échec par les Ougandais. Pourtant, ils ont fait une bonne entame de match, réussissant à prendre tôt l'avantage au score en première mi-temps, mais n'ont pas su le préserver après la pause.

Venons à présent aux péripéties de la rencontre. Sans round d'observation, nos joueurs sont entrés dans le vif du sujet, optant pour le pressing haut. Le résultat ne s'est pas fait attendre : sur un corner tiré par Khalil Ayari, Adem Arous reprend du pied gauche au deuxième poteau. Le portier ougandais, Denis Onyango n'a vu que du feu (12').

Un but marqué tôt venu conforter nos joueurs qui ont cherché à consolider leur avantage. A la 24' et suite à un centrage de Amine Cherni, Mohamed Ali Ben Romdhane tente une reprise de la tête, mais sans difficultés pour le gardien de but ougandais.

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Le même Ben Romdhane est revenu à la charge quelques minutes plus tard et obtient une faute à l'approche de la zone des 16 mètres. Ismael Gharbi tire le coup franc et voit sa balle s'écraser sur le poteau droit (31'). Malgré leurs efforts, nos attaquants n'ont pas réussi à consolider leur avantage, se contentant de leur petite avance à la mi-temps.

A l'entame de la seconde période, Mouine Chaabani opère deux changements en attaque en incorporant Sadok Kadida et Saifallah Ltaief respectivement à la place de Rayan Elloumi et Khalil Ayari. La fraîcheur de Ltaief et Kadida a apporté, certes, de la vivacité avec un jeu plus rapide et un pressing encore plus haut. Sauf que nos attaquants ont piétiné dans les 20 derniers mètres et ne sont pas allés au bout de leurs idées.

Que des tentatives par ici et par là, sans véritable danger pour la défense ougandaise. Et ils ont fini par le payer cher. On jouait la 68' quand, servi en profondeur dans le dos des défenseurs, Rogers Mato parvient à tromper Aymen Dahmen, signant le but de l'égalisation.

On espérait après ce but égalisateur une réaction de la part des nôtres, histoire de prendre de nouveau l'ascendant. Or, hormis Hamza Rafia qui a cherché à prendre au dépourvu le portier ougandais par une puissante frappe dans le temps additionnel (90'+2), les autres tentatives n'ont pas été suffisamment dangereuses pour déverrouiller encore une fois la défense adverse.

Au final, l'équipe nationale s'est contentée d'un petit point. Un goût d'inachevé et une première sortie après le Mondial en deçà des attentes.

Tunisie : Dahmen, Valery, Talbi, Arous, Cherni, Ben Romdhane (Rafia 77'), Sassi, Gharbi (Ben Slimane 69'), Tounekti (Achouri 69'), Ayari (Ltaief 46') et Elloumi (Kadida 46').