Afrique: Tunisie-Oman - Nafti et Albusaidi examinent les perspectives de coopération bilatérale

Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, s'est entretenu, le 24 septembre 2026 à New York, avec Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi, Ministre des Affaires Étrangères du Sultanat d'Oman, en marge de leur participation aux travaux de la 81e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies.

La rencontre a constitué une occasion de saluer le niveau d'excellence des relations fraternelles historiques et solides qui unissent la République Tunisienne et le Sultanat d'Oman, et d'insister sur l'importance d'une préparation rigoureuse et minutieuse des prochaines échéances imminentes, partant du souci des dirigeants des deux pays de les hisser vers des horizons plus larges et de développer la coopération bilatérale dans les divers domaines économiques, d'investissement et culturels, tout en en élargissant la portée.

Le Ministre a salué l'attention dont bénéficie la communauté tunisienne résidant dans le Sultanat, exprimant ses aspirations quant à toute mesure de nature à renforcer sa stabilité et son intégration au sein de la société omanaise.

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Pour sa part, le Ministre omanais a confirmé l'importance que son pays accorde au renforcement de la coopération avec la Tunisie dans les différents secteurs d'intérêt commun, y compris dans le domaine consulaire et ce qui se rapporte à la communauté tunisienne établie au Sultanat d'Oman.

Les deux Ministres ont également examiné les moyens de faire prévaloir la voie du dialogue et de la négociation en vue de mettre un terme à l'état de tension dans la région.