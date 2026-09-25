Afrique: Tourisme - Les opérateurs italiens renforcent leur présence au pays

Le marché italien semble retrouver une place croissante dans la dynamique de reprise du tourisme tunisien. Tour-opérateurs, agences spécialisées et acteurs du voyage étoffent leurs programmations pour la Tunisie en 2026, avec une offre qui ne se limite plus aux traditionnels séjours balnéaires, mais s'ouvre davantage aux circuits culturels, au tourisme expérientiel, aux voyages de groupes et au tourisme d'affaires.

Cette tendance est notamment relevée par l'agence italienne Agenzia Nova, qui souligne, dans une analyse publiée le 21 septembre, le renforcement de la présence des opérateurs italiens en Tunisie, parallèlement à la progression des arrivées touristiques.

Parmi les acteurs cités figure Alpitour, qui a enrichi sa programmation estivale 2026 avec de nouvelles propositions en Tunisie, dont l'Alpiclub Melia El Mansour Mahdia et le circuit Alpiexplò Autentica Tunisia, en complément des offres proposées sous les marques Bravo, Francorosso et Alpitour. Le groupe intègre également dans son offre des itinéraires à dimension culturelle et archéologique. Sa programmation 2026 confirme par ailleurs la présence de la Tunisie dans son catalogue "Baleari e Tunisia".

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Le mouvement dépasse toutefois le seul Alpitour. TH Resorts, à travers sa marque Baobab, propose pour 2026 un portefeuille d'établissements répartis sur plusieurs destinations de la côte tunisienne, notamment à Korba, Hammamet et Yasmine Hammamet. Cette présence relève de la commercialisation de produits touristiques et ne correspond pas à des acquisitions immobilières du groupe en Tunisie, précise Agenzia Nova.

Une dynamique similaire est observée avec Nicolaus, dont l'offre 2026 est notamment concentrée sur Djerba et les principales stations balnéaires. Le groupe commercialise, entre autres, le Nicolaus Club Helios Beach Djerba, établissement exploité par la chaîne hôtelière espagnole Vincci Hotels. Veratour et Eden Viaggi figurent également parmi les opérateurs maintenant une offre structurée sur la destination tunisienne.

Du balnéaire au culturel et au Sahara

Ce qui retient davantage l'attention est toutefois l'évolution du produit proposé au public italien. La Tunisie commence à être davantage présentée comme une destination combinant mer, patrimoine, culture et expérience, alors que le marché italien reste historiquement très lié au produit balnéaire.

Dans cette perspective, Mapo Travel a intégré les circuits tunisiens à sa programmation 2026. De son côté, le tour-opérateur milanais Azonzo Travel a lancé deux nouveaux itinéraires estivaux de quatre et huit jours, avec des étapes notamment à Tunis, Carthage, Sidi Bou Saïd, Hammamet, Kairouan, Sousse et El Jem.

Cette évolution traduit une volonté de proposer une autre lecture de la destination tunisienne : celle d'un pays où un même séjour peut associer patrimoine historique, sites archéologiques, culture, littoral et découverte des territoires.

Le Sahara n'est pas absent de cette nouvelle dynamique. HTMS Italia, active depuis plus de 35 ans dans la mise en relation entre destinations, hôtels, tour-opérateurs et agences italiennes, a réintégré dans son portefeuille Inventive Tunisia, une agence réceptive implantée à Tunis et Tozeur et spécialisée notamment dans les voyages d'affaires, les événements, les groupes et les programmes dans le Sahara.

Cette collaboration, présentée par la société italienne comme la reprise d'un partenariat engagé il y a plus de vingt ans avant d'être interrompu après la Révolution, vise notamment les segments du MICE, des voyages incentive et des groupes.

Une présence italienne qui accompagne la reprise du marché

Ce regain d'intérêt intervient alors que la destination tunisienne affiche une progression de ses flux touristiques. Au 31 juillet 2026, la Tunisie avait enregistré 5,928 millions d'arrivées, soit une hausse de 2,6 % sur un an, selon les chiffres annoncés. Les arrivées en provenance des marchés européens ont également progressé au cours des sept premiers mois de l'année.

Le pays avait franchi le cap des 11 millions de touristes en 2025 et les autorités tablent sur plus de 12 millions de visiteurs en 2026. Cette progression pose cependant une question qui dépasse celle du seul nombre d'arrivées : comment faire en sorte que chaque visiteur génère davantage de valeur pour l'économie tunisienne ?

Les recettes touristiques ont atteint 5,52 milliards de dinars au 31 août 2026, contre 5,26 milliards durant la même période de 2025, soit une progression de près de 5 %, selon les données de la Banque centrale de Tunisie.

Dans ce contexte, la diversification de l'offre apparaît comme un enjeu central. L'intérêt manifesté par les opérateurs italiens ne se traduit pas uniquement par davantage de séjours balnéaires. Il ouvre aussi la voie à des produits axés sur le patrimoine, la culture, le Sahara, les circuits, les groupes et les événements professionnels.

Pour la Tunisie, l'enjeu est donc désormais de transformer cette reprise de l'intérêt italien en une relation touristique plus diversifiée et à plus forte valeur ajoutée, en faisant découvrir aux visiteurs d'autres facettes de la destination au-delà du seul littoral.