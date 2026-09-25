Tunisie: La Banque mondiale veut renforcer son appui aux finances publiques et à l'investissement

25 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le directeur régional du département Maghreb et Malte à la Banque mondiale, Ahmadou Mustapha Ndiaye, a réaffirmé jeudi la disponibilité de l'institution à poursuivre son soutien à la Tunisie au cours de la prochaine période.

Lors d'un entretien à Tunis avec la ministre des Finances, Michket Slama Khaldi, il a indiqué que cet appui concernera notamment les finances publiques, le développement, l'énergie, la promotion de l'investissement ainsi que le soutien aux petites et moyennes entreprises, avec pour objectif de contribuer à la croissance économique et à la création de richesse.

Selon un communiqué du ministère des Finances, les deux parties ont également examiné les principaux axes de la coopération entre la Tunisie et la Banque mondiale ainsi que les moyens de la développer et d'en diversifier les domaines.

La ministre des Finances a souligné l'importance des programmes et projets de développement conjoints financés ou soutenus par la Banque mondiale, faisant état de la volonté des deux parties de renforcer davantage leur coopération, notamment dans les domaines des finances publiques et de l'appui aux projets de développement et à caractère social.

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Elle a, par ailleurs, mis en avant les efforts déployés par la Tunisie pour maîtriser les grands équilibres financiers, tout en veillant à préserver la solidité des finances publiques et à renforcer leur résilience dans un contexte géopolitique complexe.

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