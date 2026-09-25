Tunisie: Carburants et produits de base - Le ministère du Commerce dément toute hausse

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a catégoriquement démenti jeudi soir l'annonce de hausses des prix des produits pétroliers, du gaz domestique et de plusieurs produits alimentaires de base, dont le lait, le sucre, l'huile végétale subventionnée, la semoule et la farine.

Dans un communiqué publié dans la soirée, le ministère a indiqué que les informations et chiffres relayés sur plusieurs pages des réseaux sociaux étaient "sans aucun fondement", précisant qu'aucun communiqué officiel annonçant les prétendues hausses ou les prix diffusés n'avait été publié par ses services.

Le ministère a réaffirmé que "l'Etat, à travers ses différents appareils, reste attaché aux choix sociaux visant à protéger le pouvoir d'achat du consommateur" et que la question d'une augmentation des prix des produits de base "ne se pose absolument pas".

Il a appelé les citoyens à ne pas se laisser entraîner par les rumeurs et à se référer aux canaux officiels, notamment la page et le site internet du ministère, pour obtenir des informations fiables sur les prix.