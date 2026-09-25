Tunisie: Carburants et produits de base - Le ministère du Commerce dément toute hausse

25 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a catégoriquement démenti jeudi soir l'annonce de hausses des prix des produits pétroliers, du gaz domestique et de plusieurs produits alimentaires de base, dont le lait, le sucre, l'huile végétale subventionnée, la semoule et la farine.

Dans un communiqué publié dans la soirée, le ministère a indiqué que les informations et chiffres relayés sur plusieurs pages des réseaux sociaux étaient "sans aucun fondement", précisant qu'aucun communiqué officiel annonçant les prétendues hausses ou les prix diffusés n'avait été publié par ses services.

Le ministère a réaffirmé que "l'Etat, à travers ses différents appareils, reste attaché aux choix sociaux visant à protéger le pouvoir d'achat du consommateur" et que la question d'une augmentation des prix des produits de base "ne se pose absolument pas".

Il a appelé les citoyens à ne pas se laisser entraîner par les rumeurs et à se référer aux canaux officiels, notamment la page et le site internet du ministère, pour obtenir des informations fiables sur les prix.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.