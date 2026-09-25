Congo-Kinshasa: L'Assemblée nationale adopte une résolution pour maintenir le statut international A de la CNDH

Les députés nationaux ont adopté, ce mercredi 23 septembre à Kinshasa, une résolution visant à soutenir le maintien du statut A de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH).

Cette démarche intervient alors qu'une recommandation de l'Alliance globale des institutions nationales des droits de l'homme préconise le rétrogradage de la CNDH au statut B pour non-conformité stricte aux Principes de Paris.

Une période de grâce pour prouver son indépendance

Auditionné par les députés nationaux, le président de la CNDH, Paul Nsapu, a précisé que cette recommandation de rétrogradation n'est pas encore effective.

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La Commission dispose d'un délai de recours pour démontrer qu'elle respecte les exigences internationales relatives à son indépendance et à son fonctionnement.

Paul Nsapu a reconnu des contraintes financières qui entravent le suivi des violations des droits humains, la conduite d'enquêtes indépendantes et le déploiement de l'institution dans les provinces. Il a sollicité l'appui du Parlement pour renforcer les moyens de la Commission.

Suivi des manifestations et recommandations parlementaires

Revenant sur les événements récents, le président de la CNDH a mentionné le travail de documentation réalisé lors de la marche de la coalition C64 le 12 juin dernier à Kinshasa, précisant que les investigations sur ces incidents se poursuivent.

À l'issue des débats, la Chambre basse du Parlement a demandé au Gouvernement d'accorder un soutien financier et matériel accru à la CNDH, tout en exhortant l'institution à améliorer sa gouvernance pour préserver son accréditation internationale.