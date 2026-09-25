Congo-Kinshasa: James Swan réaffirme à Bunia le soutien de la MONUSCO face aux crises sécuritaire et sanitaire

La province de l'Ituri demeure la priorité stratégique de la MONUSCO face aux défis sécuritaires et sanitaires. C'est ce qu'a déclaré, jeudi 24 septembre, le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU en RDC, James Swan, à l'issue de son entretien avec le gouverneur de province à Bunia.

Adaptation de la posture sécuritaire

S'exprimant sur l'insécurité causée par les groupes armés, particulièrement les ADF, James Swan souligne que ces violences restreignent l'accès aux services de base et entravent les déplacements humanitaires.

Pour y répondre, la mission onusienne a déployé des bases opérationnelles mobiles et des unités de réaction rapide.

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Le chef de la MONUSCO a également salué la coopération renforcée avec les FARDC sur le terrain, visant à améliorer les mécanismes d'alerte précoce et à mieux protéger les populations civiles.

Soutien à la riposte contre Ebola

Sur le plan sanitaire, l'Ituri fait face à l'épidémie d'Ebola. James Swan indique que la MONUSCO mobilise ses capacités logistiques pour soutenir la riposte médicale.

Ce soutien comprend le transport, l'appui à la mobilité des équipes de santé et la sécurisation des zones à haut risque ainsi que des installations sanitaires critiques.

Après cette étape à Bunia, dernière phase de sa tournée dans l'Est de la RDC, le chef de la MONUSCO a regagné Kinshasa ce même jeudi.