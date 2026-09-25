Congo-Kinshasa: Recensement général - Les autorités locales et les services de sécurité sensibilisés sur leurs rôles

Le coordonnateur national du Bureau central du recensement (BCR), Henri Marie Kazadi Mutombo et la directrice générale de l'Institut national de la statistique (INS), Elysée Chovu Alima, ont sensibilisé, jeudi 24 septembre à Kinshasa, les bourgmestres et chefs de quartier ainsi que les représentants de l'Agence nationale de renseignement (ANR), de la Police nationale congolaise et de la Direction générale des migrations (DGM) sur leur rôle dans la mise en oeuvre du deuxième Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH-2).

La rencontre, organisée dans l'amphithéâtre de l'Université catholique du Congo, intervient dans le cadre de la phase préparatoire du RGPH-2, actuellement marquée notamment par le déploiement de la cartographie censitaire à Kinshasa.

« Cela fait plus de 42 ans que notre pays a réalisé son premier recensement général de la population et de l'habitat, ce qui fait que la photographie de la population date déjà de plus de 42 ans », a rappelé Henri Marie Kazadi Mutombo.

Selon lui, le RGPH-2 est structuré autour de quatre grandes phases :

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la phase préliminaire

la phase préparatoire

le dénombrement général

la phase post-dénombrement. Le processus se trouve actuellement dans sa phase préparatoire, qui comprend notamment la cartographie censitaire, les tests, le recrutement, la formation et la sensibilisation.

Cette étape vise notamment à préparer le dénombrement général de la population en identifiant et en délimitant les zones qui seront couvertes par les équipes sur le terrain.

La directrice générale de l'INS, Elysée Chovu Alima, a, pour sa part, appelé les autorités locales et les services concernés à accompagner les opérations dans le respect de leurs missions:

« Je vous invite à accompagner les opérations dans le strict respect de vos missions, en contribuant à la sécurisation des agents et du matériel, ainsi qu'à la prévention et à la gestion des éventuels défis sur le terrain ».