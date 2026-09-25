Sénégal: Réserve transfrontière du Delta - Un besoin de financement de 8,5 milliards FCFA pour poursuivre le projet

Plus de 8,5 milliards de francs CFA, soit environ 15 millions de dollars, sont nécessaires pour assurer la pérennité du projet de Réserve de biosphère transfrontière du Delta du Sénégal (RBTDS), a indiqué le directeur des Parcs nationaux, le colonel Ibrahima Guèye.

L'estimation, d'après l'APS, a été présentée jeudi à Saint-Louis, à l'issue d'une table ronde consacrée au financement durable de la réserve. La rencontre a réuni des représentants des ministères chargés de l'Environnement du Sénégal et de la Mauritanie, ainsi que plusieurs partenaires, dont le Fonds mondial pour l'environnement et l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).

Selon le colonel Ibrahima Guèye, le Sénégal et la Mauritanie comptent sur l'appui de ces partenaires pour mobiliser les ressources nécessaires à la poursuite des activités de la réserve. Le projet transfrontalier, mis en place en 2022, arrive à son terme cette année.

« Le Delta constitue une halte majeure pour plusieurs millions d'oiseaux migrateurs et fournit aux populations riveraines des services écosystémiques essentiels à la pêche, à l'élevage, à l'agriculture, à l'artisanat et au tourisme », a souligné le directeur des Parcs nationaux.

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La partie mauritanienne a également insisté sur l'importance de maintenir les actions engagées dans cet espace partagé. Le directeur du parc national du Diawling, Daf Ould Sehla Ould Daf, a notamment évoqué les enjeux liés à la protection de la nature, à la recherche et au développement d'activités génératrices de revenus au bénéfice des populations locales.

S'étendant sur 641 768 hectares de part et d'autre du fleuve Sénégal, la Réserve de biosphère transfrontière du Delta regroupe plusieurs espaces naturels majeurs. Elle comprend notamment le parc national des oiseaux du Djoudj, au Sénégal, le parc national du Diawling, en Mauritanie, et le parc national de la Langue de Barbarie.