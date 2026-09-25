Afrique: Mozambique vs Sénégal à 13h - Les Lions à l'assaut des « Mambas » pour lancer l'ère Vieira

La course à la qualification pour la Coupe d'Afrique des nations de football (Can) 2027, en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie, démarre ce vendredi pour le Sénégal. En déplacement à Maputo, les Lions affrontent le Mozambique avec l'obligation de bien démarrer avant de recevoir l'Éthiopie.

Une nouvelle aventure commence pour l'équipe nationale ce vendredi 25 septembre. Ce match contre le Mozambique sera le premier des Lions depuis la Coupe du monde 2026, où ils avaient été éliminés en 16es de finale par la Belgique (3-2). Depuis, Pape Thiaw et son staff ont été remerciés par la Fédération sénégalaise de football et remplacés par Patrick Vieira. Le technicien français devra maintenir au sommet du continent une équipe qui joue les premiers rôles depuis 2019, avec trois finales de Coupe d'Afrique, dont deux remportées.

Pour ses débuts, Vieira sera privé d'Édouard Mendy, qui a annoncé sa retraite internationale, de Sadio Mané, blessé, mais aussi d'Iliman Ndiaye et d'Ismaïla Sarr, suspendus deux matches par la Caf après la finale de la Can 2025 contre le Maroc. Le nouveau sélectionneur n'a toutefois pas fait table rase. Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Guèye et Moussa Niakhaté restent des cadres, tandis que des novices comme Lamine Sy, Sadibou Sané, Demba Thiam, Mamour Ndiaye et Issa Soumaré ont été appelés pour apporter du sang neuf.

Ce premier match sera particulièrement scruté : il donnera les premières orientations de Vieira, attendu par des supporters qui comptent sur le champion du monde 1998 pour redresser la Tanière. Avec plusieurs absences, le technicien devra trouver la bonne formule. Dans les buts, Yehvann Diouf et Mory Diaw sont en concurrence. À droite, Lamine Sy devrait profiter des absences de Krépin Diatta et d'Antoine Mendy pour honorer sa première cape. Au milieu, Bara Sapoko Ndiaye pourrait également bénéficier de temps de jeu.

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En attaque, les suspensions d'Iliman Ndiaye et d'Ismaïla Sarr offrent une opportunité à Mamadou Diakhon, Assane Diao et Issa Soumaré. Champion d'Afrique en titre (dans l'attente du verdict du Tribunal arbitral du sport), le Sénégal devra assumer son statut face au Mozambique. Les « Mambas » n'ont jamais battu les Lions, qui se sont imposés lors de leurs trois dernières confrontations. Le premier duel remonte à la Can 1986, en Égypte, avec une victoire sénégalaise (2-0).

Lors des éliminatoires de la Can 2023, le Sénégal avait largement dominé le Mozambique à Dakar (5-1), avant de s'imposer au retour (1-0). Les Lions devront néanmoins se méfier de la sélection dirigée par Chiquinho Condé, qui compte 25 joueurs, dont sept évoluent en Europe, à commencer par le milieu offensif du Sporting Lisbonne, Geny Catamo. Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers doivent s'imposer avant d'aller à l'assaut de l'Éthiopie, mardi 29 septembre.