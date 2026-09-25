Afrique: Le ministre des AE s'adresse à la réunion de l'UA et l'ONU

25 Septembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre des affaires étrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem, a pris la parole jeudi devant la réunion de haut niveau organisée par l'Union Africaine et les Nations Unies sur les solutions durables au déplacement.

Dans son discours, le ministre a informé les participants des efforts déployés par la Commission nationale suprême du retour volontaire et de la réintégration, mise en place par le gouvernement pour faciliter le retour des citoyens dans leurs régions d'origine et le retour des services essentiels dans toutes les zones libérées de l'emprise de la milice terroriste.

Il a souligné que le retour de près de cinq millions de personnes déplacées dans leurs régions d'origine exigeait que le volume du financement international fourni doit corresponde à ces chiffres, soulignant l'importance que l'aide accordée dépasse la phase des secours d'urgence pour adopter une approche orientée vers le développement et la reconstruction.

En conclusion, Son Excellence a appelé les organisations internationales à se rallier aux institutions de l'État soudanais, à soutenir leurs programmes et à élargir la portée des partenariats qui ont fait leurs succès.

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