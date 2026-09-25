Ethiopie: GERD - Moteur du développement du pays et ouverture d'une nouvelle ère de coopération énergétique régionale

Le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) est entré dans une nouvelle phase importante du parcours de développement de l'Éthiopie. Bien plus qu'un simple projet hydroélectrique d'envergure, ce barrage s'impose de plus en plus comme un pilier de la croissance économique, du développement des énergies renouvelables, des exportations d'électricité et d'une connectivité régionale renforcée.

Les développements récents montrent que les avantages du GERD sont de plus en plus visibles. Le projet représente désormais 52 % des recettes d'exportation d'électricité de l'Éthiopie, tandis que le total des recettes d'exportation d'électricité du pays a dépassé les 500 millions de dollars américains. Les recettes nationales issues de l'électricité ont également dépassé les 124 milliards de birrs. Ces chiffres démontrent la contribution croissante de l'électricité renouvelable à l'économie éthiopienne.

L'importance du GERD est également liée au potentiel plus large de l'Éthiopie en matière d'énergies renouvelables. Avec plus de 95 % de sa capacité de production d'électricité installée provenant de sources renouvelables, l'Éthiopie développe un système énergétique capable de soutenir sa propre transformation économique tout en fournissant de l'électricité propre aux pays voisins.

Un nouveau fondement pour l'avenir énergétique de l'Éthiopie

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L'achèvement du GERD a considérablement modifié la capacité de production d'électricité de l'Éthiopie. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Habtamu Iteffa, a déclaré que le barrage avait contribué à doubler la capacité de production d'électricité de l'Éthiopie, la portant à 9,6 gigawatts. Au cours des six mois précédant sa déclaration de janvier 2026, le projet avait produit environ 1,1 gigawatt d'électricité, soutenant ainsi l'activité économique tant dans les zones urbaines que rurales.

Cette énergie supplémentaire est essentielle, car l'électricité est au coeur du développement économique moderne. Les industries ont besoin d'une alimentation électrique fiable pour fabriquer leurs produits, les agriculteurs en ont besoin pour l'irrigation et la transformation, les entreprises en ont besoin pour leurs machines et leurs services numériques, tandis que les écoles et les établissements de santé dépendent de plus en plus d'un approvisionnement électrique fiable.

Le GERD crée donc des opportunités qui vont bien au-delà de la simple production d'électricité. La véritable valeur du projet en termes de développement réside dans ce que l'électricité qu'il produit permet de réaliser à l'échelle de l'économie.

De la production d'électricité à la croissance économique

La disponibilité croissante de l'électricité offre à l'Éthiopie l'opportunité d'accélérer son industrialisation.

Les industries manufacturières, les parcs industriels, la transformation agricole, l'exploitation minière et d'autres secteurs productifs ont besoin d'un approvisionnement électrique fiable. Une capacité de production accrue peut aider l'Éthiopie à attirer des investissements et à développer sa production, tout en réduisant certaines des contraintes énergétiques liées à la croissance économique.

Le président Taye Atske Selassie a récemment souligné que l'électricité renouvelable devait aller au-delà de la simple production et devenir un moteur de la croissance industrielle, de l'utilisation productive et de la création d'emplois. Il a mis en avant le GERD et d'autres investissements dans les énergies renouvelables comme des fondements importants de l'industrialisation de l'Éthiopie.

Cela ouvre une voie de développement importante : les énergies renouvelables peuvent soutenir les industries productives, celles-ci peuvent créer des emplois et générer des exportations, et l'expansion de l'activité économique peut accroître la demande en électricité et favoriser de nouveaux investissements dans le secteur de l'électricité.

Le GERD devient une source de recettes en devises étrangères

L'un des résultats économiques les plus évidents du GERD est la croissance des exportations d'électricité.

L'Éthiopie fournit de l'électricité au Kenya, à Djibouti, au Soudan et à la Tanzanie, tandis que les recettes issues des exportations d'électricité ont dépassé le demi-milliard de dollars. À lui seul, le GERD contribue à hauteur de 52 % aux recettes d'exportation d'électricité, ce qui en fait un acteur majeur de l'économie émergente de l'exportation d'électricité du pays.

Cette évolution offre à l'Éthiopie une nouvelle opportunité de générer des devises grâce à une ressource renouvelable et disponible sur son territoire.

Plutôt que de se limiter à l'exportation de matières premières traditionnelles, l'Éthiopie est de plus en plus en mesure d'exporter de l'électricité produite à partir de ses ressources renouvelables. Cela apporte une dimension supplémentaire à la transformation économique du pays et renforce sa présence sur les marchés régionaux.

L'expansion des exportations d'électricité crée également des avantages mutuels. Les pays voisins bénéficient d'un accès à une électricité propre et à des prix compétitifs, tandis que l'Éthiopie tire des recettes d'exportation et renforce ses liens économiques.

Relier l'Afrique de l'Est grâce à l'énergie propre

Le GERD s'intègre de plus en plus dans un réseau électrique régional plus vaste.

Les interconnexions électriques de l'Éthiopie avec les pays voisins sont soutenues par l'Eastern Africa Power Pool, qui crée un cadre permettant aux pays d'échanger de l'électricité et de renforcer l'intégration énergétique régionale.

L'importance de ces interconnexions dépasse le simple cadre énergétique. Un approvisionnement électrique fiable peut soutenir les industries, les entreprises, les systèmes de transport et les économies numériques par-delà les frontières. Des réseaux électriques plus solides peuvent donc s'inscrire dans un processus plus large d'intégration économique régionale.

Un responsable de l'UE a récemment souligné que le développement de la production d'énergie renouvelable en Éthiopie et les interconnexions électriques transfrontalières créaient des opportunités pour une coopération économique plus étroite dans la région. Les exportations d'électricité vers des pays tels que le Kenya et le Soudan génèrent des recettes pour l'Éthiopie tout en renforçant la connectivité régionale.

Cela confère au GERD une importance qui dépasse largement les frontières de l'Éthiopie. Le barrage peut contribuer à la mise en place d'un système énergétique régional dans lequel les pays coopèrent par le biais des échanges d'électricité et du partage des infrastructures.

Le potentiel de l'Éthiopie en tant que pôle énergétique régional

L'Éthiopie dispose d'un potentiel considérablement plus important en matière d'énergies renouvelables à développer.

Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Habtamu Iteffa, a déclaré que le pays disposait d'un potentiel hydroélectrique estimé à 60 gigawatts, dont seule une fraction a été exploitée. L'Éthiopie dispose également d'importantes ressources solaires, éoliennes et géothermiques.

Cela signifie que le GERD n'est pas une réalisation isolée. Il s'inscrit dans une opportunité bien plus vaste de développer les ressources en énergies renouvelables de l'Éthiopie.

Le ministre a déclaré que la combinaison des ressources en eau abondantes de l'Éthiopie, de son expérience en matière d'hydroélectricité et de l'expansion des interconnexions régionales place le pays en position de force pour devenir une plaque tournante énergétique en Afrique de l'Est et, potentiellement, dans toute l'Afrique.

La demande croissante en électricité dans les pays voisins renforce encore la valeur potentielle de ces ressources. À mesure que les économies se développent et que les populations bénéficient d'un meilleur accès à l'électricité, la demande en énergie fiable devrait augmenter.

Pour l'Éthiopie, le développement d'une production plus importante d'énergie renouvelable, parallèlement à l'extension des infrastructures de transport d'électricité, pourrait permettre au pays de répondre à ses propres besoins énergétiques croissants et d'augmenter progressivement ses exportations régionales d'électricité.

Mettre en place les infrastructures nécessaires à la distribution de l'électricité

La production d'électricité ne suffit pas à elle seule à tirer pleinement parti des avantages économiques des énergies renouvelables. L'électricité doit parvenir aux ménages, aux industries et aux entreprises grâce à des réseaux de transport et de distribution fiables.

L'Éthiopie a réalisé des investissements considérables dans ce domaine. Près de 21 000 kilomètres d'infrastructures de transport d'électricité ont été mis en place ces dernières années, renforçant ainsi les connexions à l'intérieur du pays et avec les pays voisins.

Le président Taye a également souligné l'importance de développer les réseaux, les postes de transformation, les installations de stockage, le transport d'électricité et les connexions du « dernier kilomètre ». Il a fait valoir que la production d'énergie renouvelable devait s'appuyer sur une infrastructure électrique solide pour se traduire par une industrialisation et des retombées économiques à grande échelle.

Cette approche constitue une étape importante pour l'Éthiopie : utiliser la capacité de production du GERD comme fondement d'un système électrique national plus moderne et interconnecté.

Un atout en matière d'énergie propre

Une autre caractéristique importante du développement énergétique de l'Éthiopie réside dans son solide socle d'énergies renouvelables.

Plus de 95 % de la capacité de production installée de l'Éthiopie provient de sources renouvelables. L'hydroélectricité en constitue la majeure partie, tandis que les ressources solaires, éoliennes et géothermiques offrent des possibilités de diversification.

Cela confère à l'Éthiopie une opportunité majeure de poursuivre sa croissance économique tout en développant l'électricité propre.

Le pays s'est également fixé des objectifs ambitieux pour son développement énergétique futur. Le président Taye a défini l'objectif d'atteindre une capacité de production installée pouvant aller jusqu'à 14 000 mégawatts d'ici 2030, les énergies renouvelables non hydroélectriques devant représenter au moins 15 %.

Le GERD peut donc servir de fondement à la prochaine étape de l'expansion des énergies renouvelables en Éthiopie.

Ressources en eau et opportunités de développement plus larges

L'importance du GERD s'étend également à la gestion de l'eau.

Le barrage régule le débit en aval, les responsables éthiopiens soulignant son rôle dans la fourniture d'un débit plus stable et plus prévisible vers les pays en aval du bassin du Nil et dans la réduction des risques d'inondation.

Le réservoir et ses environs offrent également des opportunités potentielles dans des secteurs tels que la pêche et le tourisme. Un plan directeur intégré a été proposé pour le lac Nigat et ses environs afin d'explorer ces opportunités sociales et économiques.

Ces possibilités démontrent que le potentiel du projet ne se limite pas à la production d'électricité. Son infrastructure et son réservoir peuvent générer des activités économiques supplémentaires et offrir de nouvelles opportunités aux communautés.

Une démonstration des capacités nationales et de la participation citoyenne

Le GERD constitue également une expérience importante en matière de mise en oeuvre de projets nationaux.

Ce projet a été réalisé grâce à une large participation éthiopienne et à une mobilisation nationale. Selon le bureau chargé de la participation citoyenne du GERD, l'achèvement réussi du barrage a démontré la capacité de l'Éthiopie à mobiliser sa population et ses ressources autour d'un grand projet de développement national. Cette expérience est désormais considérée comme un socle pour envisager de nouveaux investissements dans l'hydroélectricité et d'autres infrastructures hydrauliques.

Le projet a également permis d'acquérir une expertise technique et institutionnelle qui pourra s'avérer précieuse pour le développement futur des infrastructures.

À cet égard, le GERD n'est pas seulement une installation de production d'électricité. Il a également contribué à enrichir l'expérience de l'Éthiopie en matière d'ingénierie, de gestion de projet, de développement des infrastructures et de participation publique.

Conclusion

Le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne s'affirme de plus en plus comme le moteur de la transformation énergétique et économique de l'Éthiopie.

Son impact se mesure déjà à l'augmentation de la production d'électricité, aux recettes d'exportation d'électricité s'élevant à plus de 500 millions de dollars américains, à la contribution du GERD à hauteur de 52 % des recettes d'exportation d'électricité, ainsi qu'au développement des interconnexions électriques avec le Kenya, Djibouti, le Soudan et la Tanzanie.

Au niveau national, cette électricité supplémentaire jette les bases de l'industrialisation, de la modernisation agricole, du développement numérique et d'un accès élargi à l'électricité. Au niveau régional, elle contribue à renforcer les interconnexions énergétiques et à créer de nouvelles opportunités pour le commerce de l'électricité.

Ce projet s'inscrit également dans le cadre d'un potentiel bien plus vaste en matière d'énergies renouvelables en Éthiopie. Forte d'un potentiel hydroélectrique important et de ressources solaires, éoliennes et géothermiques considérables, l'Éthiopie a la possibilité de continuer à développer la production d'électricité propre tout en renforçant son réseau national et ses interconnexions régionales.

Plus important encore, le GERD démontre que la production d'électricité peut devenir le fondement d'un développement plus large. La prochaine étape consiste à transformer cette énergie en investissements productifs, en industries plus solides, en emplois, en exportations, en services améliorés et en coopération économique régionale.