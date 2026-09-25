Cote d'Ivoire: Protection des consommateurs - Une caravane pour mieux sensibiliser les populations à leurs droits et devoirs

La Fédération des associations des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire (Facaci) a lancé, le mardi 22 septembre 2026, à Bingerville, la première édition de sa caravane nationale, dénommée « Facaci Tour 2026 ». Cette initiative vise à renforcer l'information et la sensibilisation des populations sur leurs droits et devoirs en matière de consommation.

« Le consommateur bien informé et sensibilisé, pilier de la construction d'une grande nation prospère et solidaire », tel est le thème retenu pour cette caravane, qui sillonnera également Treichville, Songon et Yopougon.

Pour la Facaci, l'enjeu dépasse la simple connaissance des droits du consommateur. Il s'agit de faire naître une nouvelle culture de la consommation, fondée sur la responsabilité, la vigilance et la connaissance des voies de recours.

« Nous voulons oeuvrer à l'avènement d'une nouvelle génération de consommateurs ivoiriens pleinement informés de leurs droits et devoirs, capables d'identifier les instances vers lesquelles se tourner en cas de besoin. Un consommateur avisé devient un acteur de sa propre protection », a déclaré le président de la Facaci, Hermann Doho.

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La directrice de la Concurrence, de la Consommation et de la Lutte contre la vie chère, Bernadette Guigui, représentant le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Kalil Konaté, a salué cette initiative, qui s'inscrit dans la vision du ministère en matière d'information des consommateurs et de protection du pouvoir d'achat des ménages.

Elle a également réaffirmé la disponibilité du ministère à accompagner les initiatives contribuant au bien-être des consommateurs et invité les populations à participer activement à la caravane.

Les participants ont, au cours de cette première étape, été informés sur les mécanismes de saisine de plusieurs organismes, notamment l'Artci et la Cie.

À travers le Facaci Tour 2026, la fédération ambitionne de faire du consommateur ivoirien un citoyen nouveau : informé de ses droits, conscient de ses responsabilités et engagé à bâtir une grande nation ambitieuse, prospère et solidaire.