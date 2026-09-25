Afrique: Cité médicale de Chine - La ville pharmaceutique dévoile ses projets pour les pays africains

Bâtie sur une superficie globale de 3 000 hectares, la Cité médicale de Chine renferme plusieurs zones partant de la recherche développement à la fabrication industrielle et aux soins de santé jusqu'à la formation.

La directrice générale de la Cité médicale de Chine (Cmc), Jessica Wong, a levé le voile sur les ambitions du complexe pour l'Afrique. C'était lors d'un entretien accordé au quotidien Fraternité Matin, le 20 septembre, à l'issue d'une visite de son parc pharmaceutique situé dans la ville de Taizhou, (province du Jiangsu, à l'Est de la Chine).

Soulignant l'engagement stratégique de la « Ville pharmaceutique » en faveur de la santé publique et du marché du médicament sur le continent, Jessica Wong a réaffirmé la volonté de l'entité d'intensifier le partenariat sino-africain. Cela passera par un accent particulier sur « la production locale de vaccins ».

Un premier jalon décisif a été posé grâce à un accord tripartite scellé entre la société RecBio, le centre régional du Centre international de génie génétique et de biotechnologie (Icgeb) et l'autorité zimbabwéenne de gestion de la biotechnologie. Cette alliance actera le transfert de technologies vaccinales développées par RecBio vers le Zimbabwe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En s'appuyant sur l'ancrage institutionnel de l'Icgeb, la Cmc ambitionne de tisser des liens similaires avec des nations comme l'Afrique du Sud et l'Éthiopie pour dupliquer ce modèle et doter un nombre croissant de pays africains de capacités autonomes de production de produits biologiques. Afin de répondre de manière ciblée aux urgences épidémiologiques du continent, notamment la lutte contre le paludisme et diverses pathologies infectieuses, un groupe établi au sein du parc mettra à disposition des tests de dépistage rapide capables de détecter des agents pathogènes.

Parallèlement, une autre entreprise implantée sur le site assurera la fabrication de médicaments destinés aux maladies métaboliques chroniques, au premier rang desquelles le diabète et l'hypertension artérielle. Ces médicaments alimenteront directement le marché africain à travers un réseau d'approvisionnement optimisé. La dirigeante a annoncé l'instauration d'un mécanisme pérenne de concertation biopharmaceutique entre la Chine et l'Afrique.

Adossé au centre régional de l'Icgeb au sein de la ville pharmaceutique, ce dispositif établira des canaux de dialogue réguliers avec les autorités réglementaires africaines. Des programmes de recherche conjointe, des sessions de formation professionnelle et des échanges axés sur la convergence réglementaire seront déployés pour accélérer le transfert de savoir-faire et concrétiser de nouvelles synergies industrielles.

En retour, la Cité médicale de Chine analysera en continu les cadres juridiques et sanitaires des pays partenaires afin d'orienter les entreprises du parc dans leurs démarches d'accès au marché.

Rappelant l'envergure de la ville pharmaceutique, Jessica Wong a souligné que la Cmc constitue la première zone nationale de haute technologie dédiée à la pharmacie en Chine. Il s'agit, à ce jour, de l'unique parc du secteur co-administré par le ministère des Sciences et Technologies, la commission nationale de la santé, l'administration nationale des produits médicaux, l'administration nationale de la médecine traditionnelle chinoise et le gouvernement provincial du Jiangsu.

S'étendant sur une superficie de 3 000 hectares, le complexe intègre l'ensemble de la chaîne de valeur : recherche et développement, production industrielle, espaces d'exposition, offre de soins, enseignement, services logistiques et infrastructures résidentielles. Le site regroupe plus de 1 300 entreprises nationales et internationales spécialisées dans la santé et la pharmacie parmi lesquelles figurent 14 géants multinationaux.