Cote d'Ivoire: Marchés de proximité - Vers la validation des textes juridiques et outils opérationnels

L'Observatoire de la commercialisation des produits vivriers (Ocpv) en partenariat avec lAsbl belge LadyAgri, les 24 et 25 septembre, à Jacqueville, un atelier de validation des textes juridiques et outils opérationnels des marchés de proximité, dans le cadre du programme Sécurité alimentaire de la fourche à la fourchette (Safaf) cofinancé par l'Unio européenne et le fonds des amis de LadyAgri, logé à la fondation roi Baudoin.

Cet atelier s'inscrit dans la dynamique de la Phase 2 du PsGouv2 qui a lancé la construction de 155 marchés de proximité sur toute l'étendue du territoire et dont 30 sont achevés et 19 pleinement opérationnels. Il porte sur l'examen et la validation, entre autres, de l'Avant-projet de loi (Apl) portant organisation de la commercialisation des produits vivriers, du projet d'arrêté préfectoral type destiné à outiller les 33 préfets de région dans la lutte contre le commerce informel bord-champ, des statuts de règlement intérieur des marchés de proximité adoptés en mode Groupement d'intérêt économique (Gie) et du rapport diagnostic des systèmes de commercialisation des produits vivriers qui posera les jalons de la future Stratégie nationale de commercialisation des produits vivriers (Sncpv).

Dr Dagnogo Komissiri, représentant le directeur de cabinet du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Assoua Raymond Laurent, président du conseil de gestion de l'Ocpv, a indiqué cet atelier s'inscrit avant tout dans la vision éclairée du Président de la République, Alassane Ouattara, qui a fait de la sécurité alimentaire et de la lutte contre la cherté de la vie une priorité absolue de l'action gouvernementale.

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« La volonté du Chef de l'État est claire : garantir à chaque ivoirienne et à chaque ivoirien l'accès à une alimentation suffisante et de qualité ainsi qu'à des prix accessibles, tout en assurant un revenu décent aux producteurs », a-t-il soutenu. Pour lui, cette vision est mise en oeuvre par le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, qui a instruit l'ensemble des départements ministériels à accélérer la structuration des filières vivrières et la modernisation de leur circuit de commercialisation.

En effet, sous l'impulsion du ministre Ibrahim Kalil Konaté, l'Ocpv est engagée dans une profonde réforme visant à organiser, encadrer et accélérer la commercialisation des produits vivriers à travers le déploiement de 155 marchés de proximité sur l'ensemble du territoire national.

Pour lui, ces textes sont nécessaires, car les producteurs travaillent avec abnégation, mais leurs efforts sont compromis par l'absence des circuits transparents. Cela entraine, entre autres, les pertes post-récoltes et la volatilité des prix intermédiaires non identifiés. « Encadrer la commercialisation, c'est protéger les producteurs, sécuriser les commerçants et garantir le pouvoir d'achat du consommateur pour un accès en toute saison aux produits de bonne qualité et en quantité », a déclaré Dr Dagnogo Komissiri, soulignant que l'avant-projet fixe le cadre général, les droits et les obligations de chaque acteur ainsi que les règles de fonctionnement des filières.

La directrice générale par intérim de l'Ocpv, Aïssatou Koné, s'est félicitée de la tenue de cet atelier qui vise à adopter les avant-projets devant réguler et à structurer les circuits de commercialisation des produits vivriers. « Les 30 marchés, notre challenge est de les rendre opérationnels et visibles par tous. Il y a tout un système à mettre autour afin que la souveraineté alimentaire soit atteinte comme le souhaite le Chef de l'Etat », dit-elle.

Pour le coordonnateur national du Programme Safaf en Côte d'Ivoire, Noël Zidago, ces marchés de proximité sont vitaux parce qu'ils constituent des centres de groupage dans lesquels les produits vivriers vont transiter pour être livrés sur les différents marchés des différentes localités du pays. Cet avant-projet de loi est constitué de cinq titres et de 59 articles.