Cote d'Ivoire: Démolition 'd'Oxy Park II' - Le maire Jacques Ehouo dénonce et appelle au dialogue

Le député-maire du Plateau, Jacques Gabriel Ehouo, a appelé, le jeudi 24 septembre 2026, au dialogue entre les collectivités après la démolition d'une partie des aménagements d'Oxy Park II, sur la Promenade lagunaire. Pour le premier magistrat de la commune, l'enjeu est de préserver les investissements publics tout en poursuivant l'assainissement et l'aménagement de cet espace stratégique.

Lors de cette rencontre avec les médias, Le député-maire Jacques Gabriel Ehouo a affirmé la volonté de la commune du Plateau de défendre ses investissements publics et de poursuivre le développement de la Promenade lagunaire dans le respect du droit.

Au coeur de cette affaire : les conditions de démolition des aménagements et la coordination entre les différentes collectivités dans la gestion et la transformation de la berge lagunaire, située entre les ponts Félix Houphouët-Boigny et Général de Gaulle. L'opération de démolition a été menée, dans la nuit du vendredi 11 au samedi 12 septembre 2026, par les services du District autonome d'Abidjan.

Pour Jacques Gabriel Ehouo, l'enjeu dépasse la destruction d'une infrastructure. Il porte sur la préservation des investissements publics et la poursuite d'une politique d'aménagement engagée depuis plusieurs années par la commune du Plateau.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le maire a rappelé les précédents conflits de compétence intervenus entre le District autonome d'Abidjan et la mairie du Plateau. Il a annoncé que le Conseil municipal avait décidé d'engager des démarches auprès de la tutelle, afin d'obtenir réparation du préjudice subi et de prévenir le renouvellement de telles actions.

Selon les chiffres communiqués par la municipalité, les investissements réalisés dans cette partie de la Promenade lagunaire représentent un montant global de 1 228 486 522 Fcfa, financé sur le budget propre de la commune.

Le coût d'Oxy Park II est évalué à 359 508 240 Fcfa, tandis que les autres investissements représentent 868 978 282 Fcfa. La municipalité présente ces aménagements comme un ensemble destiné à améliorer le cadre de vie, renforcer l'attractivité du Plateau et créer des opportunités économiques et d'emplois pour les jeunes. D'une superficie de 2 550 m², Oxy Park I comprend notamment une aire de jeux pour enfants, un espace de restauration ainsi qu'une salle panoramique R+1 offrant une vue sur la lagune Ébrié.

Oxy Park II, aménagé sur 1 920 m², devait compléter cette offre avec un food court comprenant douze box de restauration. Selon la mairie, les travaux étaient réalisés à près de 90 % avant la démolition. Le programme comprend le Plateau Arena Outdoor, prévu sur 2 000 m², avec des équipements sportifs, ainsi qu'un mini-golf urbain et un espace de fitness outdoor.

La sous-directrice des Affaires juridiques, Noorah Kamagaté Sery a procédé à un état des lieux juridique de la situation. S'appuyant sur les textes de loi en vigueur, elle a souligné les compétences respectives des communes et du District autonome d'Abidjan, ainsi que le caractère unilatéral de l'opération contestée, non sans ouvrir la porte à de probables suites judiciaires.

Dr Emma Angoua, Conseillère municipale, a, pour sa part, donné lecture de la proclamation adoptée par le Conseil municipal. Ce texte affirme le soutien unanime des élus au député-maire Jacques Ehouo et réaffirme la détermination de la commune à défendre ses investissements et ses prérogatives.