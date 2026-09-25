Sénégal: Le discours du président Faye à l'ONU et son entretien à RFI et France 24 au menu des quotidiens

Dakar — Le discours du président Bassirou Diomaye Faye à la tribune de l'ONU et l'entretien qu'il a accordé aux médias RFI et France 24 sont largement commentés par les quotidiens reçus, vendredi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

"Un discours et des vérités", affiche à la Une Le Soleil, soulignant que le président sénégalais a livré "un discours offensif sur les grands enjeux internationaux", entre autres, la réforme de l'ONU, la fragilisation du multilatéralisme, la violation du droit international à Gaza.

Selon Le Quotidien, "c'est une démarche d'unité nationale et de stratégie continentale inédite qu'a illustrée Bassirou Diomaye Faye à New York".

"Devant les dirigeants du monde entier, le chef de l'Etat sénégalais a porté la voix d'une Afrique en quête d'équité, tout en défendant avec conviction la candidature de son prédécesseur, Macky Sall, à la succession de António Guterres à la tête de l'Onu. Pour lui, il dispose d'un profil idéal pour défendre une meilleure place pour l'Afrique et porter la voix du Sud global sur les questions d'endettement", rapporte le journal.

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Le Témoin quotidien souligne qu'à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, Bassirou Diomaye Faye "a mis en exergue les principales crises et défis qui traversent le monde".

"De la multiplication des conflits au climat, au développement et à la dette, en passant par la réforme du Conseil de sécurité, le chef de l'État a également réaffirmé le soutien du Sénégal à la candidature de l'ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations unies, avant d'inviter les États membres aux JOJ Dakar 2026", relève la publication.

Concernant le Secrétariat général des nations unies, "Diomaye place Macky Sall au coeur du jeu", dit L'Observateur. Le journal note "la réponse très évocatrice" du chef de l'Etat "à ceux qui jugent les chances de son prédécesseur compromises : +Je ne partage pas le pessimisme sur la candidature de l'ancien président du Sénégal, Monsieur Macky Sall+".

L'Obs se fait l'écho de "son plaidoyer à la tribune des Nations unies et la stratégie articulée autour d'une candidature présentée comme porteuse des ambitions de l'Afrique".

"De l'entretien accordé à RFI et France 24 a la tribune de l'ONU, le chef de l'État a défendu une même conception du multilatéralisme, de la souveraineté et de la place de l'Afrique. La candidature de Macky Sall au secrétariat général des Nations unies est devenue un dossier pleinement assumé par l'État sénégalais", écrit Sud Quotidien.

A propos de l'accord avec le FMI, le soutien à Macky Sall, la rupture avec Ousmane Sonko, les élections locales de 2027, etc, "Bassirou Diomaye Faye assume ses choix", constate Sud.

"Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, assume et défend sans ambigüité son soutien à la candidature de son prédécesseur, Macky Sall, au poste de secrétaire général des Nations unies. S'exprimant sur cette candidature, présentée comme ayant peu de chances de réussir, le président Diomaye Faye a récusé ce pessimisme et estimé que les jeux restent ouverts tant que les membres permanents du Conseil de sécurité n'ont pas arrêté leur position. Pour justifier sa confiance, le chef de l'État sénégalais a mis en avant le profil et la capacité de son prédécesseur +à porter la cause d'une meilleure représentation de l'Afrique et la réforme de l'architecture financière internationale+", souligne Sud.

Pour WalfQuotidien, "le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, et ses ex-camarades de Pastef n'émettent pas sur la même longueur d'onde sur son divorce avec Ousmane Sonko".

"Dans un entretien exclusif accordé à France 24 et RFI, il a donné une autre lecture de son différend avec Ousmane Sonko. Au-delà, le président de la République a aussi abordé la dissolution de l'Assemblée nationale, le report des locales, le soutien du Sénégal à la candidature de Macky à l'Onu, etc", selon Walf.