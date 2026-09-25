Sénégal: La phase pilote d'une stratégie nationale de lutte contre le vol de bétail bientôt lancée

Fatick — Le Programme national de développement intégré de l'élevage au Sénégal (PNDIES) travaille sur une stratégie nationale de lutte contre le vol de bétail, dotée d'un budget d'un milliard de francs CFA et dont la phase pilote sera bientôt lancée, a annoncé son coordonnateur, docteur Dame Sow.

Cette stratégie va notamment porter sur l'identification et la traçabilité du bétail, au moyen de divers dispositifs notamment des puces électroniques, des colliers et des boucles, a-t-il précisé lors d'un atelier de partage organisé jeudi à Fatick (ouest).

La rencontre a été présidée par l'adjoint au gouverneur de Fatick chargé du développement, Dominique Coumba Ndoffène Diouf.

Le coordonnateur du PNDIES a saisi cette opportunité pour annoncer la réalisation de plusieurs infrastructures au bénéfice des services de l'élevage de la région de Fatick.

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Il a ainsi annoncé la construction de dix parcs à vaccination à Fatick sur les quarante qui sont prévus dans le cadre du PNDIES, en vue de renforcer les moyens et dispositifs d'intervention des services vétérinaires, dans le cadre notamment de la vaccination du bétail.

"Pour les bovins et même les petits ruminants, si vous n'avez pas de parcs pour les contenir, c'est difficile de les vacciner. C'est un effort supplémentaire, en plus de ce que les projets et les collectivités territoriales ont déjà fait", a souligné le coordonnateur du PNDIES.

Pour ce qui concerne des services vétérinaires, le coordonnateur national du PNDIES a signalé que ces dernières années, le gouvernement du Sénégal a renforcé le personnel, en dotant beaucoup de communes d'agents d'élevage (chefs de poste vétérinaire).

Mais "malheureusement, ces agents ont parfois été affectés sans locaux de service. C'est dans ce cadre que nous allons construire deux postes vétérinaires et réhabiliter trois autres" à Fatick, a-t-il indiqué.

Concernant les infrastructures de production, il est prévu des magasins d'aliments de bétail, des unités de fabrication d'aliments de bétail et des centres de production bovine. "Nous allons tester ces centres au niveau de quelques sites de la région avec des jeunes et des femmes avant de passer à l'échelle", a annoncé docteur Dame Sow.

Il est aussi prévu de doter la direction des services vétérinaires en vaccins contre la pasteurellose bovine, ovine et caprine, ainsi que des vaccins contre la peste équine, "au minimum 300 000 doses de vaccins par an".

Pour l'amélioration génétique, il a évoqué la mise aux normes internationales du Centre national d'amélioration génétique (CNAG) de Dahra, dans la région de Louga (nord-ouest), l'équipement du Centre d'impulsion pour la modernisation de l'élevage (CIMEL) de Niakhar, un centre d'insémination artificielle pour petits ruminants.

Dans la production laitière bovine, il a annoncé l'acquisition de 5 000 génisses gestantes à haut potentiel laitier, subventionnées à hauteur de 50 %, le suivi de la valeur génétique et des performances des animaux (pedigree/ascendance), le contrôle de la santé animale et la traçabilité sanitaire lors des transhumances et ventes.

"Un dispositif de gestion des griefs et réclamations sera également mis en place au niveau local pour prévenir et régler rapidement les conflits éventuels", a-t-il ajouté.

"L'abattoir de Fatick, dont les gros oeuvres datent d'une vingtaine d'années, va être achevé et modernisé pour répondre aux besoins de la commune et des zones environnantes, tout en renforçant le contrôle de la santé publique vétérinaire et la salubrité des denrées alimentaires d'origine animale sur les marchés", a-t-il conclu.